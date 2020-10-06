Єгипет скасував візовий збір для українців

Уряд Єгипту скасував візовий збір для українців, які приїжджають відпочивати в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан.

Нововведення почне діяти з 1 листопада 2020 року і триватиме до 30 квітня 2021 року, повідомили на офіційній сторінці Посольства України в Єгипті в Facebook.

При цьому наголошується, що правило про обов'язковий негативний результат ПЛР-тесту, який громадянин повинен зробити не раніше, ніж за 72 години до прибуття, залишається в силі.

"За рішенням єгипетського уряду, туристи, які прибувають в регіони Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, будуть звільнені від сплати візового збору з 1 листопада 2020 по 30 квітня 2021 року. Вимоги щодо обов'язкової наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до прибуття в Єгипет, поки залишаються без змін", – вказали в посольстві.

Відзначимо, до листопада 2020 візовий збір при в'їзді в Єгипет становить 25 доларів.

Як писав OBOZREVATEL, з 1 вересня в Єгипті змінили правила в'їзду в країну, введено низку нових вимог.