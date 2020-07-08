Пасажирка літака використовувала труси в якості захисної маски і обурила попутників і користувачів мережі.

Фотографії її вчинку з'явилися в Instagram-акаунті Passenger Shaming, творці якого висміюють безглузді витівки мандрівників.

На розміщеному в мережі колажі з трьох знімків відображена жінка, яка сидить в середньому ряду лайнера поруч з іншими туристами. На її голові – білизна бежевого відтінку з чорними мереживними краями. Інші пасажири в салоні наділи респіратори або медичні маски.

Дівчина відзначилася витівкою з трусами в літаку: пасажири обурилися Instagram @passengershaming

Коментатори висловили своє невдоволення з приводу того, що жінка використовує пікантну річ не за призначенням. Інші ж були обурені тим, що пасажирка наражає на небезпеку інших попутників, так як труси не захищають від поширення вірусу.

"Що не так з людьми?", "Я сподіваюся, вони хоча б чисті", "Але чому серед усіх предметів гардероба вона вибрала саме цей?", "Коли вже люди перестануть вважати це забавним? Це бридко і огидно", – писали передплатники аккаунта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.