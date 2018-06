Дешево, але не сердито: названі найкрасивіші хостели світу

Доступні за ціною готелі можуть бути комфортними і стильними. Портал Hostelworld опублікував підбірку з 10 найкрасивіших хостелів світу.

У них можна не тільки весело відпочити, але і зробити досить хороші фотографії.

Хостели вибирали на основі оцінок мандрівників на сайті Hostelworld.

Перше місце зайняв The Farm Hostel, Чангу, Балі.

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко.

3. Abbey Court, Дублін, Ірландія.

4. Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам.

5. Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР.

7. 99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа.

8. Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ПАР.

9. Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни.

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Китаї побудують унікальний готель-ліс.