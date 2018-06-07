Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Дешево, але не сердито: названі найкрасивіші хостели світу

1.1тЧитати новину російською

Доступні за ціною готелі можуть бути комфортними і стильними. Портал Hostelworld опублікував підбірку з 10 найкрасивіших хостелів світу.

У них можна не тільки весело відпочити, але і зробити досить хороші фотографії.

Хостели вибирали на основі оцінок мандрівників на сайті Hostelworld.

Перше місце зайняв The Farm Hostel, Чангу, Балі.

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко.

3. Abbey Court, Дублін, Ірландія.

4. Central Backpackers Hostel, Катба, В'єтнам.

5. Discovery Hostel, Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ПАР.

7. 99 Surf Lodge, Тола, Нікарагуа.

8. Santos Express Train Lodge, Мосселбай, ПАР.

9. Outpost beach hostel, Ель-Нідо, Філіппіни.

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Китаї побудують унікальний готель-ліс.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги