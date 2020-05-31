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31 травня • оновлено в 13:32
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Чому не можна знімати взуття в літаку: пілоти дали відповідь

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Пілоти і бортпровідники пояснили, чому не можна знімати взуття на борту літака.

Автор книги про безпеку польотів Бен Шервуд стверджує, що відсутність взуття на ногах може перешкодити в разі екстреної евакуації. Про це пише Express.

Чому не можна знімати взуття в літаку: пілоти дали відповідь

pexels.com

Без взуття пасажир навряд чи оперативно зможе покинути повітряне судно.

Також бортпровідники додали, що взуття може перешкодити іншим пасажирам, оскільки буде захаращувати прохід, заважаючи швидкій евакуації.

Чому не можна знімати взуття в літаку: пілоти дали відповідь

pexels.com

Крім того, співробітники авіакомпаній нагадали, що ніколи не слід ходити в туалет босоніж, оскільки "в 9 і 10 випадків на підлозі не вода".

Як раніше писав OBOZREVATEL, співробітник авіакомпанії British Airways, який працює в команді розробників Flight Tech, розкрив реальну небезпеку включеного під час польоту телефону.

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Автор
Марія Дідик
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