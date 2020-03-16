Через коронавірус у Нідерландах масово скуповують марихуану. Фото

У Нідерландах місцеві жителі утворили величезні черги в магазинах за марихуаною.

Про це повідомляє на офіційній сторінці в Facebook місцевий портал NOS.nl.

Голландці вишикувалися в чергу за марихуаною Facebook @nos

Так, відомо, що влада ухвалила рішення закрити ці магазини для відвідування через пандемію коронавірусу. Повідомлення про закриття з'явилося несподівано, тому люди буквально атакували місцеві магазини, які торгують марихуаною.

Повідомляється, що заборона буде діяти до 6 квітня.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українських туристів, які відпочивали в двох готелях Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 * на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет) з підозрою на коронавірус відправили на карантин.

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