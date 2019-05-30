Авіарейс на Мальорку обернувся расистським скандалом

На борту літака, що летів з Берліна в Мальорку, стався скандал – група чоловіків, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, викрикувала нацистські гасла, лякаючи пасажирів літака.

Про це повідомляє DailyMail.

Свідки інциденту стверджують, що 30 п'яних чоловіків, одягнених у футболки з пропагандою нацистської організації часів Гітлера "Сила через радість", під час польоту весь час скандували гасло Zigeuner, який використовували нацисти в роки Голокосту для ідентифікації циган.

Також деякі з порушників порядку одягли футболки з логотипом інтернет-магазину "Європейське братство", що спеціалізується на продажі одягу з символікою ультраправої ідеології.

За словами пасажирів, тригодинний рейс став по-справжньому нестерпним – по прильоту багато людей якомога швидше намагалися залишити літак.

Втім, згідно зі свідченнями бортпровідників, подібний контингент часто зустрічається влітку у напрямку з Берліна в Мальорку.

Нагадаємо, раніше п'яна українка стала фігуранткою інциденту на борту літака, що прямувавшого з Барселони до Києва.

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