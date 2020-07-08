МоваЯзык

Топтеми:

Авіакомпанія SkyUp скасувала міжнародні рейси: коли відновлять

Єва Романова
Журнал
2,4 т.
SkyUp скасувала міжнародні рейси (фото: uvidpustku.com)

SkyUp скасувала міжнародні рейси (фото: uvidpustku.com).

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines припинила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків.

Попередня дата відновлення рейсів – 1 серпня. Про це повідомляє сайт lowcostavia.com.ua, який провів аналіз системи бронювання квитків.

До серпня авіакомпанія скасувала практично всі міжнародні рейси, за винятком із Києва до Тірани (Албанія) і Бургасу (Болгарія).

Зараз у продажу авіакомпанії SkyUp є міжнародні регулярні рейси до Тірани, а з 24 липня – з Києва в Бургас. Також SkyUp повністю забрав з продажу рейси в Бургас із Харкова, Запоріжжя та Львова, в Барселону зі Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, з Ларнаки в Запоріжжя та Одесу.

Повністю скасовані рейси SkyUp у 2020 році (відсутні в пошуку на весь рік):

  • Львів – Барселона

  • Одеса – Барселона

  • Харків – Барселона

  • Запоріжжя – Барселона

  • Одеса – Ларнака

  • Запоріжжя – Ларнака

  • Львів – Бургас

  • Харків – Бургас

  • Запоріжжя – Бургас

На початку липня SkyUp скасував три з восьми внутрішніх напрямків. Зараз авіакомпанія здійснює польоти по 5 маршрутах всередині України. Чартерні перельоти на курортні напрями поки залишаються без змін.

Що пропонує SkyUp пасажирам скасованих рейсів?

  • Отримати відшкодування вартості квитка відповідно до умов тарифу. Повернення коштів буде здійснюватися після закінчення карантину.

  • Змінити дату вильоту без додаткових доплат.

  • Відшкодувати квиток у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше SkyUp відклав більшість рейсів до 15 липня, офіційно авіакомпанія підтвердила це 20 червня.

УкраїнаSkyUpкарантинПодорожі Європоюподорожі
Поділитися в Facebook
  2. Travel
  3. Журнал