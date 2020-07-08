Авіакомпанія SkyUp скасувала міжнародні рейси: коли відновлять

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines припинила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків.

Попередня дата відновлення рейсів – 1 серпня. Про це повідомляє сайт lowcostavia.com.ua, який провів аналіз системи бронювання квитків.

До серпня авіакомпанія скасувала практично всі міжнародні рейси, за винятком із Києва до Тірани (Албанія) і Бургасу (Болгарія).

Зараз у продажу авіакомпанії SkyUp є міжнародні регулярні рейси до Тірани, а з 24 липня – з Києва в Бургас. Також SkyUp повністю забрав з продажу рейси в Бургас із Харкова, Запоріжжя та Львова, в Барселону зі Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, з Ларнаки в Запоріжжя та Одесу.

Повністю скасовані рейси SkyUp у 2020 році (відсутні в пошуку на весь рік):

Львів – Барселона

Одеса – Барселона

Харків – Барселона

Запоріжжя – Барселона

Одеса – Ларнака

Запоріжжя – Ларнака

Львів – Бургас

Харків – Бургас

Запоріжжя – Бургас

На початку липня SkyUp скасував три з восьми внутрішніх напрямків. Зараз авіакомпанія здійснює польоти по 5 маршрутах всередині України. Чартерні перельоти на курортні напрями поки залишаються без змін.

Що пропонує SkyUp пасажирам скасованих рейсів?

Отримати відшкодування вартості квитка відповідно до умов тарифу. Повернення коштів буде здійснюватися після закінчення карантину.

Змінити дату вильоту без додаткових доплат.

Відшкодувати квиток у вигляді промокоду на 120% від суми невикористаної частини бронювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше SkyUp відклав більшість рейсів до 15 липня, офіційно авіакомпанія підтвердила це 20 червня.