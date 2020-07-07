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Албанія потрапила в "червону зону": оновлений список країн, куди можуть полетіти українці

Єва Романова
Журнал
2,0 т.
Оновили список країн, куди можуть полетіти українці (Еlle.ua)

Оновили список країн, куди можуть полетіти українці (Еlle.ua).

Список країн "червоної" і "зеленої" зон через поширення COVID-19 за станом на 6 липня оновили. У "червону" потрапила Албанія – одна з небагатьох країн, куди раніше могли безперешкодно полетіти українці. На 100 тисяч населення припадає понад 40 випадків захворювань коронавірусом.

Також "червоними" залишаються популярні серед українських туристів курортні країни Чорногорія і Єгипет. Повний список можна подивитися в таблиці на сайті МОЗ.

При цьому в Туреччину і Хорватію з України можна полетіти без обмежень – країни знаходяться в "зеленій зоні".

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Нагадуємо, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити обсервацію 14 днів.

Кабінет Міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції чи обсервації тим, хто в'їжджає на територію України з "червоної зони" країн за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат.

З країн "зеленої" зони – без обмежень. Для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, що покриває витрати на COVID-19 і обсервацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці станом на 7 липня можуть в'їхати в 23 країни. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.

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