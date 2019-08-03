Голодні і сплять на підлозі: у Львові стався масштабний авіаколапс

В аеропорту Львова через скасування рейсів авіакомпанії Ernest застрягли сотні пасажирів.

Як передає ТСН, без попередження скасували рейс до італійського Бергамо, біля Мілана.

"Рейс був спочатку затриманий на 2 години, потім ми пройшли реєстрацію, паспортний контроль і в залі очікування почався дурдом.... Рейс затримали на годину і ніяких оголошень і пояснень не було! Потім пройшло ще часу і рейс просто скасували, але все одно ніяких оголошень і пояснень не було...", - розповіла Христина Драгомир.

Інший пасажир, Сергій Сінкевич, раніше повідомив наступне: "Компанія Ernest повинна була відправити нас в Milano Bergamo ще о 21:50 в п'ятницю. Зараз вже 5 ранку суботи. Ми пройшли реєстрацію і паспортний контроль. Літака немає".

За його словами, застряглим пасажирам ніхто не пропонує поїсти, люди сплять на лавках і підлогах. "Тільки що старшу жінку забрали на каталці. Не виключено, що інсульт від такого знущання", - написав він.

При цьому, як з'ясувалося, в Венеції справі було скасовано рейс на Львів. Спершу була затримка на 3 години через погодні умови, а коли літак злетів, то в салоні почало пахнути димом. В результаті судно повернулося, а українських пасажирів розмістили в готелі.

facebook.com/kristina.dragomir

facebook.com/kristina.dragomir

facebook.com/kristina.dragomir

facebook.com/kristina.dragomir

Сергій Сінкевич, facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія "Мотор-Січ" потрапила в скандал, залишивши голодними з десяток пасажирів рейсу, в тому числі і маленьких дітей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!