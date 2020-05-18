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18 травня • оновлено в 07:31
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Українські курорти в умовах пандемії Covid-19 небезпечні? Озвучені нюанси

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Безліч українських курортів і туристичних баз нехтують санітарними вимогами, запровадженими на період карантину.

Таку заяву в ефірі ObozTV зробив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. На його думку, курорти в популярних туристичних країнах заслуговують на більшу довіру.

"Де впевненість, що українські бази будуть дотримуватися певних заходів безпеки? Навіть зараз, в період карантину, дуже багато готелів в популярних туристичних місцях України працюють. Мої друзі на травневі свята їздили і на Азовське узбережжя, і на Чорноморське узбережжя, і на неморські курорти – всюди готелі були забиті", – повідомив експерт.

Covid-19: українські курорти небезпечні – асоціація турагентств

Covid-19: українські курорти небезпечні – асоціація турагентств

"По-перше, вони порушували закон. По-друге, де гарантія того, що в цих готелях були дотримані всі заходи безпеки так, як це зробили в Туреччині, в Хорватії, в Греції?" – зауважив він.

"Я б більше довіряв тим країнам, тим готелям, тому що там більше відповідальності і більше порядку, ніж у нас", – резюмував Дереза.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, які українські курорти проігнорували введений в країні карантин на травневі свята.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
сімейний туризм Літній відпочинок Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Підсумки
Особа
Максим Дереза
Місце
Україна
Тег
відпочінок
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