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/ Travel

Будиночки з туристами занесло вітром: в Криму сталася курйозна НП

4.3т Читати матеріал російською

В окупованому Криму в ніч на 13 липня вітер перекинув будиночки з відпочиваючими.

Як інформує в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим, інцидент стався на території автокемпінгу "Оленівка Village" в селі Оленівка Чорноморського району. Щонайменше одна людина постраждала.

Як відомо, автокемпінг був офіційно відкритий лише в кінці квітня ватажком окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

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Автокемпінг складається з 250 будиночків типу "дуплекс", розрахованих на 1000 ліжко-місць. За словами Аксьонова, "будівництво подібних комплексів дозволить підвищити туристичний потенціал Криму". Реалізація подібних проектів планується і в майбутньому.

НП в "Оленівка Village"

НП в "Оленівка Village"

RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village"

НП в "Оленівка Village"

RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village"

НП в "Оленівка Village"

RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village"

НП в "Оленівка Village"

RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village"

НП в "Оленівка Village"

RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village"

НП в "Оленівка Village"

RoksolanaToday & Крим

Відкриття автокемпінгу в квітні

Відкриття автокемпінгу в квітні

RoksolanaToday & Крим

Відкриття автокемпінгу в квітні

Відкриття автокемпінгу в квітні

RoksolanaToday & Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Сімферополь і Євпаторію в анексованому Криму накрили зливи, які привели до масштабного потопу.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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CARGO 100
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А зонты с шезлонгами стоят ...
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CARGO 100
CARGO 100
Украинец Сергей, лепи дальше ... У нас уже телескоп на орбите ...
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Крым Андрей
Крым Андрей
Украинец Сергей, Что украинец, мог бы и не подписываться. И так ясно, что ибанат. И курортники - тоже оккупанты? По-ходу твой мозг оккупировали тараканы.
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