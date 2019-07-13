Будиночки з туристами занесло вітром: в Криму сталася курйозна НП

В окупованому Криму в ніч на 13 липня вітер перекинув будиночки з відпочиваючими.

Як інформує в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим, інцидент стався на території автокемпінгу "Оленівка Village" в селі Оленівка Чорноморського району. Щонайменше одна людина постраждала.

Як відомо, автокемпінг був офіційно відкритий лише в кінці квітня ватажком окупованого Криму Сергієм Аксьоновим.

Автокемпінг складається з 250 будиночків типу "дуплекс", розрахованих на 1000 ліжко-місць. За словами Аксьонова, "будівництво подібних комплексів дозволить підвищити туристичний потенціал Криму". Реалізація подібних проектів планується і в майбутньому.

НП в "Оленівка Village" RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village" RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village" RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village" RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village" RoksolanaToday & Крим

НП в "Оленівка Village" RoksolanaToday & Крим

Відкриття автокемпінгу в квітні RoksolanaToday & Крим

Відкриття автокемпінгу в квітні RoksolanaToday & Крим

Ми в місто Смарагдовий

Йдемо дорогою важкою,

Йдемо дорогою важкою,

дорогий непрямий

Еллі і Тотошко по кримськи

Оленівка

Сьогодні вночі на території автокемпінгу "Оленівка Village", з помпою відкритого кримськими "владою", літали і переверталися дерев'яні будиночки з відпочиваючими. pic.twitter.com/TMIvWHUnx1 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Сімферополь і Євпаторію в анексованому Криму накрили зливи, які привели до масштабного потопу.

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