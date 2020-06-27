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27 червня • оновлено в 09:08
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

"7 чудес України": Бердянськ запрошує

2.1т

Бердянськ — столиця сімейного відпочинку України. Таку назву місто-переможець справедливо отримало від нашого оргкомітету всеукраїнської акції "7 чудес України: історичні міста та містечка". Крім Азовського моря та рибних делікатесів, виявляється, Бердянськ має незвичайну історію, яку ілюструють оригінальні та неповторні пам’ятки архітектури.

Але спочатку про головне – море.

Курорт Бердянська здавна приваблював відпочиваючих з дітьми. За рахунок хімічного складу води (92 корисних елементи), купання в Азовському морі часто прирівнюють до профілактики простудних захворювань. Вода нагрівається влітку від +22. Також в місті працюють медичні заклади санаторного типу, які лікують різні захворювання брудом з 4 лиманів. Для вибагливих туристів є навіть заклади європейського зразка. Видатний гуморист Остап Вишня у1926 році під час відпочинку написав про Бердянськ аж 12 гумористичних нарисів. В одній з них він писав, що після цілющих бердянських грязей пацієнти кидають своїми лиці і біжать танцювати. Тому на території санаторію "Бердянськ" ви знайдете пам’ятник зламаній милиці, а на постаменті викарбувані слова видатного українця: " Приїздить людина на милицях, а за півтора місяця лікування, прощаючись із курортом, дарує милиці курортові й садить... гопака.. ".

Ціни на проживання різні, в залежності від наближення до води та інфраструктури. В Бердянську є одна важлива особливість, яка приємно здивує українського туриста: вхід на усі без винятку пляжі є безкоштовним, і лише послуги на території пляжу є платними.

Для дітей

Як і на будь-якому курорті України на пляжі ви знайдете традиційні розваги. В місті також є аквапарк та дельфінарій. Однією з "фішок" міста є колесо огляду 50 м заввишки, яке певний час вважалось найвищим в Україні. Зоопарк "Сафарі" приємно вразить чистотою, відкритістю та неймовірною любов’ю до фауни. Тут ви зможете погодувати мавп, побачити 80 видів різних тварин, а деяких навіть потримати на руках.

"7 чудес України": Бердянськ запрошує

Бердянський "Лувр"

Так можна назвати Бердянський міський художній музей ім. І.І.Бродського, але не поета, а художника. Розташований за адресою вул. Центральна, 29, музей нараховує до 6 000 пам'яток образотворчого мистецтва. Тут ви знайдете роботи таких відомих митців, як І. Айвазовський, (між іншим він був українцем вірменського походження), Бенуа, М. П. Богданов-Бєльський, М. Н. Дубовський, Коровін, Крамський, Архип Куїнджі, Кустодієв, А. О. Рилов, О. К. Саврасов.

"7 чудес України": Бердянськ запрошує

Бердянськ – місто бажань

Так назвати місто можна через велику кількість скульптур та пам’ятників, які, за словами місцевих, виконують всі бажання. От тільки техніка загадування у всіх різна. Наприклад, сантехніку замовити бажання можна, лише вставивши йому до рота цигарку.

А от на "Стільці бажань" достатньо просто сісти та залишити під ним монету.

Тут ви також знайдете єдиний у світі пам’ятник азовському Бичку-годувальнику, вилов якого став справжнім спасінням для мешканців міста у скрутні часи.

"7 чудес України": Бердянськ запрошує

В місті є свій Хогвортс

Бердянський державний педагогічний університет – інтелектуальний центр Приазов’я, а сама споруда – справжній витвір архітектурного мистецтва. Будівля виконана із червоної цегли в стилі середньовічного італійського зодчества і спроектована інженером Костянтином Єльським на замовлення місцевої громади. Одним із визначних випускників є Володимир Хавкін, який винайшов вакцину від чуми та холери, врятувавши мільйони людей від смерті по всьому світу.

"7 чудес України": Бердянськ запрошує

Найкраще про історію міста туристам розкажуть професійні екскурсоводи наймолодшого Музею історії міста. Експозиція новоствореного закладу вражає повнотою та різноманіттям історичних періодів і побудована за тематико-хронологічним принципом. Бердянськ — дійсно унікальне місто. Ще не було Європейського Союзу, а підприємці європейських країн вже вкладали гроші в його розвиток. Британський консул та підприємець Джон Грієвз відкрив нині знаний у світі завод сільськогосподарської техніки, який досі функціонує. Зараз Бердянськ активно розвивається як туристичний центр. У ньому є все для залучення туристів: чудове море, цілюще повітря, розвивається інфраструктура і багата історія.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна Бердянськ
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