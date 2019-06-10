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Юпітер максимально зблизиться з Землею: українці побачать феномен

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У ніч із понеділка на вівторок, 11 червня, жителі Землі зможуть побачити Юпітер у небі неозброєним оком.

Газовий гігант максимально наблизиться до нашої планети і його можна буде спостерігати у вигляді яскравої плями, що затьмарить більшість зірок. Про це повідомляє Cnet.

Відзначається, що подібне явище відбувається щорічно, коли Земля опиняється на одній лінії з Юпітером і Сонцем.

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Несподівані відкриття: вчені "заглянули" всередину Юпітера

Юпітер

Юпітер

interesnyefakty.org

У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США все ж рекомендують взяти бінокль або невеликий телескоп, щоб побачити Юпітер іще краще.

Відзначається, що Юпітер наблизиться на відстань 640 млн км до Землі і стане третім найяскравішим об'єктом у нічному небі після Місяця і Венери.

Із майже 80 супутників планети побачити можна буде тільки три найбільш яскравих — Європу, Ганімед і Каллісто.

Юпітер

Юпітер

s-zametki.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше космічний апарат "Юнона", який прибув на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року, зробив неймовірний за красою знімок поверхні планети.

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Теги
космосЮпітерземля
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CARGO 100
CARGO 100
"... подобное явление происходит ежегодно", но "украинцы увидят феномен" 11 июня, да и "жители Земли смогут увидеть Юпитер в небе невооруженным глазом", но в США "рекомендуют взять бинокль или небольшой телескоп". Какой телескоп, какой феномен, если кастрюля у журналистов ниже ушей. Ну порадовал обоз на ночь ...
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