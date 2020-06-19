Як захистити смартфон від перегріву в спеку: поради експертів

Як захистити смартфон від перегріву в спеку:

У літню спеку не варто тримати смартфон під прямими сонячними променями, адже через перегрів телефон може вимкнутися або навіть повністю вийти з ладу.

Експерти стверджують, що пристроєм можна нормально користуватися в температурному діапазоні від 0 до +35 градусів, зберігати вимкнений апарат – в умовах від + 20 до +45, передає Life.

Приберіть від сонячного світла

Довге знаходження смартфона при прямих сонячних променях загрожує перегрівом, і як підсумок – виведення гаджета з працездатності.

Приберіть від сонячного світла

Також якщо сонячне світло пошкодить екран телефону і на ньому з'являться плями, то буде потрібно заміна матриці в сервісному центрі.

Зніміть чохол і захисну плівку

Чохол і захисна плівка захищають телефон від зовнішнього впливу, але при цьому знижують теплопровідність корпусу. Сучасні смартфони складаються з металу і пластика, рідше зі скла. У перших двох висока теплопровідність, що негативно відіб'ється на роботі при перегріванні.

Зніміть чохол і захисну плівку

Не завантажуйте на смартфон фільми і великі програми

Велика кількість відео та важких додатків навантажує процесор смартфона. Перегляд фільмів на телефоні в хорошій якості по мережі може привести до перегріву пристрою. Також краще відмовитися від використання телефоном в задушливому приміщенні або під відкритими променями сонця.

Не використовуйте смартфон при слабкому сигналі

Експерти кажуть, що чим гірше сигнал мережі, тим швидше батарея розряджається. Адже тоді передавач пристрою змушений працювати на більшій потужності, щоб підтримувати з'єднання з мережею. Від цього і відбувається перегрів процесора.

Не використовуйте смартфон при слабкому сигналі

Не користуйтеся смартфоном, якщо він перегрівся

Якщо телефон при використанні істотно нагрівся, то потрібно припинити його використання і перемкнути в режим очікування. При цьому не можна заряджати гаджет, щоб не пошкодити батарею.

Як повідомляв OBOZREVATEL: