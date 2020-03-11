Як продовжити життя телефону: чотири способи, які точно допоможуть

Сучасні жителі міських джунглів буквально не випускають гаджети з рук. Не дивно, що при активному використанні мобільного телефону, акумулятор швидко розряджається.

Якщо ви дбаєте про батарею телефону, за допомогою декількох простих способів, ви можете продовжити його життя.

Обмеження функцій із боку користувача

Слідкуйте, щоб даремно не працювали різні інтерфейси передачі даних (вай фай, блютуз, мобільні дані). Включайте ці функції, тільки коли вони дійсно потрібні. Зайве навантажують телефон також віджети і динамічні шпалери.

Особливо делікатні власники гаджетів навіть не застосовують на пристрої функцію "Будильник" і користуються справжнім.

Впорядкувати додатки

Проаналізуйте програми та ігри, які є у вас на телефоні. Встановіть, які програми споживають непомірно багато енергії.

Всі з них іще актуальні? Чи є додатки, які дублюють функції один одного?

Необхідно прибрати непотрібні в налаштуваннях мобільника, для економії заряду акумулятора.

Добре б позбутися повідомлень соцмереж, месенджерів і додатків. Постійний контроль над більшістю з них не має сенсу і не несе життєво важливої інформації. Виставіть довший інтервал для автоматичної перевірки оновлень (скажімо, 30 хвилин) або тільки в ручному режимі.

Акумулятор буде довше працювати, якщо заборонити геолокацію несуттєвих додатків. Видаляйте непотрібні файли даних і кеш за допомогою спеціальної функції. Не забувайте проводити таке прибирання регулярно.

На жаль, не всі непотрібні програми видаляються з пам'яті телефону, але варто спробувати їх відключити. Анулюйте можливість роботи у фоновому режимі для тих додатків, що використовуються вами рідко.

Режим енергозбереження

Щоб телефон довше протримався при низькому рівні заряду батареї, раціонально буде налаштувати автоматичний перехід у режим енергозбереження. Такий режим зручно включати в години, коли користувач не потребує гаджета. Наприклад, можна налаштувати і застосовувати його на ніч.

Цей режим збільшує термін життя батареї телефону, оскільки фонове споживання енергії скорочується.

Темна тема

Темний режим входить до налаштувань на нових моделях телефонів. У старих моделях є схожий варіант – темні теми.

Він сприяє економному споживанню заряду батареї на забезпечення роботи екрану смартфона. Як відомо, екран – один із головних пожирачів заряду акумулятора.

До того ж користувач менше напружує очі при його використанні порівняно зі світлим режимом.

Використовуйте меншу яскравість екрану, яка буде досить комфортною. Функція "Адаптивна яскравість" у телефонів ОС Андроїд автоматично змінює інтенсивність світіння екрану залежно від освітлення навколо.

Тривала робота акумулятора мобільника гарантує власнику, що він цілодобово буде на зв'язку. Головне, не забувати виконувати прості правила, що зберігають довге життя батареї.

І звичайно, не варто хапатися за телефон в будь-яку вільну хвилину без конкретної мети.

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