Вперше в історії людства: китайці виростили бавовну на "темному" боці Місяця

Запущений на зворотний бік Місяця китайський космічний апарат "Чан'е-4" провів перший в історії людства біологічний експеримент на поверхні супутника Землі.
Як повідомляє China Economic Net із посиланням на Центральне телебачення Китаю, зонд переслав на Землю фотографії, на яких видно насіння бавовнику з уже пророслими паростками.
За наявною інформацією, для проведення дослідів були відібрані зразки шести біологічних видів, враховуючи бавовник, рапс, картоплю, резуховидку Таля, а також дрозофіли і дріжджі.
Пророщені насіння бавовнику на Місяці
China Economic Net
Як вказує телеканал, це перші паростки, які проросли на місячній поверхні після суворих випробувань оточуючого середовища: низькою гравітацією, сильною радіацією і великою різницею температур.
Зворотна сторона Місяця
weibo.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сіл на зворотному боці Місяця.
Пізніше з'явилися унікальні фото із "темної" сторони супутника Землі.
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