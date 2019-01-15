Вперше в історії людства: китайці виростили бавовну на "темному" боці Місяця

Запущений на зворотний бік Місяця китайський космічний апарат "Чан'е-4" провів перший в історії людства біологічний експеримент на поверхні супутника Землі.

Як повідомляє China Economic Net із посиланням на Центральне телебачення Китаю, зонд переслав на Землю фотографії, на яких видно насіння бавовнику з уже пророслими паростками.

За наявною інформацією, для проведення дослідів були відібрані зразки шести біологічних видів, враховуючи бавовник, рапс, картоплю, резуховидку Таля, а також дрозофіли і дріжджі.

Пророщені насіння бавовнику на Місяці China Economic Net

Як вказує телеканал, це перші паростки, які проросли на місячній поверхні після суворих випробувань оточуючого середовища: низькою гравітацією, сильною радіацією і великою різницею температур.

Зворотна сторона Місяця weibo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сіл на зворотному боці Місяця.

Пізніше з'явилися унікальні фото із "темної" сторони супутника Землі.

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