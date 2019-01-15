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Вперше в історії людства: китайці виростили бавовну на "темному" боці Місяця

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Запущений на зворотний бік Місяця китайський космічний апарат "Чан'е-4" провів перший в історії людства біологічний експеримент на поверхні супутника Землі.

Як повідомляє China Economic Net із посиланням на Центральне телебачення Китаю, зонд переслав на Землю фотографії, на яких видно насіння бавовнику з уже пророслими паростками.

За наявною інформацією, для проведення дослідів були відібрані зразки шести біологічних видів, враховуючи бавовник, рапс, картоплю, резуховидку Таля, а також дрозофіли і дріжджі.

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Пророщені насіння бавовнику на Місяці

Пророщені насіння бавовнику на Місяці

China Economic Net

Як вказує телеканал, це перші паростки, які проросли на місячній поверхні після суворих випробувань оточуючого середовища: низькою гравітацією, сильною радіацією і великою різницею температур.

Зворотна сторона Місяця

Зворотна сторона Місяця

weibo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сіл на зворотному боці Місяця.

Пізніше з'явилися унікальні фото із "темної" сторони супутника Землі.

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Місце
Китай
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Приходько Егор
Приходько Егор
теперь хохлы обязаны на солнце полететь. а что бы не сгорели от жара, полетят ночью.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Когда первые украинцы высадятся на темной стороне Луны( лет так через 1000) они первым делам будут скакать и петь песню Путин х...ло или тризуб из сала выложут , так как полезное до них все сделают другие
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