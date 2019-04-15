Вода на Місяці: NASA зробили сенсаційне відкриття

Вчені національного космічного відомства США NASA отримали нове підтвердження наявності води на поверхні Місяця.

Про сенсаційне відкриття організація повідомила в офіційному прес-релізі. Волога з'явилася в результаті впливу на небесне тіло метеоритів. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Дослідники NASA і Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса в Лорел (штат Меріленд), повідомляють, що потоки метеоритів, що падають на Місяць, наповнюють тонку атмосферу короткоживучою водяною парою", – сказано в звіті.

Вода на Луне Скріншот з відео

Вода на Луне NASA

Вода на Луне Скриншот из видео

Відзначається, що коли потік метеоритів падає на поверхню Місяця, звільнена вода потрапляє в екзосферу і поширюється через неї. Близько двох третин цієї пари йде в космос, але близько третини приземляється назад на поверхню Місяця.

"Отримані дані допоможуть вченим зрозуміти історію місячної води – потенційного ресурсу для підтримки довгострокових операцій на Місяці і дослідження людиною глибокого космосу", – сказано в повідомленні.

Вода на Луне NASA

При цьому в NASA спростували, що виявлена вода надходила виключно від самих метеоритів.

"Ми знаємо, що частина води повинна надходити з Місяця, тому що маса вивільняється води більше, ніж маса води в метеоритах", – відзначили дослідники.

Вчені також припустили, що вода, яку вдалося виявити, могла бути закладена ще на початку існування Місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше обсерваторія Event Horizon Telescope отримала перші фотографії так званої тіні чорної діри в центрі галактики M87.

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