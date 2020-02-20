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21 лютого • оновлено в 02:34
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Відрубився по всьому світу: в роботі YouTube стався масштабний збій

1.2т
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У четвер, 20 лютого, в роботі відеохостингу YouTube стався масштабний збій по всьому світу.

Близько 10-15 хвилин не працювали прямі трансляції. Про це свідчать дані нтернет-сервісу Downdetector, який веде моніторинг роботи інтернет-ресурсів.

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В роботі YouTube стався масштабний збій

Користувачі повідомляли про таку проблему по всьому світу, в тому числі в США, де спостерігалися найбільші перебої. Така ж ситуація склалася в Європі і Бразилії.

В роботі YouTube стався масштабний збій

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що зірка YouTube з Росії вперше стала мамою.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Youtube
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