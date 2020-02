Відрубився по всьому світу: в роботі YouTube стався масштабний збій

У четвер, 20 лютого, в роботі відеохостингу YouTube стався масштабний збій по всьому світу.

Близько 10-15 хвилин не працювали прямі трансляції. Про це свідчать дані нтернет-сервісу Downdetector, який веде моніторинг роботи інтернет-ресурсів.

Користувачі повідомляли про таку проблему по всьому світу, в тому числі в США, де спостерігалися найбільші перебої. Така ж ситуація склалася в Європі і Бразилії.

There appears to be an issue with all YouTube live streams at the moment. We'll be back as quick as they fix the issue.