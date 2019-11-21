Видаліть негайно! Названа небезпека популярного месенджера

Месенджер WhatsApp, що належить Facebook, відстежує особисті дані користувача.

Про це розповів засновник соціальної мережі "ВКонтакте" та Telegram Павло Дуров закликавши видалити застосунок.

Він зазначив, що програма є "троянським конем", в якій є дефект, що дозволяє отримувати несанкціонований доступ до інформації.

"Якщо ви не хочете, щоб всі ваші фотографії і повідомлення одного разу стали доступними для широкого загалу, краще видалити WhatsApp зі свого телефону... Все, що гакеру потрібно зробити, це надіслати вам відео, і всі ваші дані опиняються в його розпорядженні", – пояснив Дуров.

Він додав, що Facebook використовував WhatsApp як частину програм стеження за користувачами задовго до його купівлі.

"Наївно думати, що компанія змінить свою політику після придбання, що стало ще більш очевидним з визнання засновника WhatsApp щодо продажу його для Facebook: "Я продав конфіденційність своїх користувачів", – повідомив Дуров.

Мобільні застосунки

Також Дуров вважає, що нові уразливості цієї програми використовуватимуться для порушення прав журналістів і правозахисників, а США передаватимуть отриману інформацію спецслужбам інших країн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що засновник Facebook Марк Цукерберг хоче зробити Messenger та інші сервіси, що належать компанії, як-от Instagram і WhatsApp, максимально орієнтованими на захист даних і можливість приватного й безпечного спілкування.

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