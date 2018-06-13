В Україні створили "грозу" для російських безпілотників на Донбасі

Керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак розповів, що радіолокаційні станції "Анклав" приватного підприємства "Холдингова компанія "Укрспецтехніка" успішно виводять з ладу на Донбасі російські безпілотники.

"Їм вдалося створити таку систему "Анклав", яка фактично виводить з ладу іноземні безпілотні апарати. Це дуже серйозний комплекс, який діє на відстані до 40 км, і фактично ці системи було поставлено у війська під час війни", - розповів він в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, компанія почала виробляти системи, спрямовані на знищення безпілотників противника.

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"Анклав" ust

"Вона створила нову радіолокаційну станцію "Малахіт", яка вже дуже серйозно використовувалася під час війни в Донбасі. Росія, як ми знаємо, утворила виробництво безпілотників з Ізраїлем, тому там є потужні системи", - пояснив Бадрак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо забезпечення проведення випробувань озброєння і військової техніки.