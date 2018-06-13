УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

В Україні створили "грозу" для російських безпілотників на Донбасі

3.4тЧитати новину російською

Керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак розповів, що радіолокаційні станції "Анклав" приватного підприємства "Холдингова компанія "Укрспецтехніка" успішно виводять з ладу на Донбасі російські безпілотники.

"Їм вдалося створити таку систему "Анклав", яка фактично виводить з ладу іноземні безпілотні апарати. Це дуже серйозний комплекс, який діє на відстані до 40 км, і фактично ці системи було поставлено у війська під час війни", - розповів він в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, компанія почала виробляти системи, спрямовані на знищення безпілотників противника.

Новини
В Україні успішно випробували першу крилату ракету

"Анклав"

ust

"Вона створила нову радіолокаційну станцію "Малахіт", яка вже дуже серйозно використовувалася під час війни в Донбасі. Росія, як ми знаємо, утворила виробництво безпілотників з Ізраїлем, тому там є потужні системи", - пояснив Бадрак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо забезпечення проведення випробувань озброєння і військової техніки.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
воєнна техніка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги