В Україні стартували продажі інноваційного робота-пилососа Deebot Ozmo T8 Aivi

Одна з провідних компаній ECOVACS ROBOTICS презентувала серію роботів з унікальною лазерною системою і здатністю розпізнавати предмети.

Потужне прибирання в поєднанні зі швидкою і точною навігацією: DEEBOT OZMO T8 AIVI вражає своїм функціоналом і інтелектуальним розпізнаванням перешкод.

Робот DEEBOT OZMO T8 AIVI обладнаний унікальним лазером DToF, за допомогою якого він бачить предмети нижче рівня сканера і визначає їх з чотирикратною точністю. А штучний інтелект AIVI зі спеціальною камерою дозволяє розпізнати, який саме предмет знаходиться перед роботом, і обійти його. Базу даних предметів постійно оновлюють, і робот з точністю їх ідентифікує.

Ви також можете використовувати камеру для контролю приміщення в реальному часі, робити знімки та взаємодіяти з домашніми улюбленцями через вбудований динамік. Ця функція захищена паролем, який користувачі можуть встановити самостійно. Для повної безпеки, інформація при передачі від робота до смартфона шифрується.

У комплект також входить система вологого прибирання OZMO Pro. Миюча пластина самостійно контролює подачу води, здійснює 480 вібрацій в хвилину і не залишає шансу навіть найстійкішим забрудненням.

Важливо відзначити, що DEEBOT OZMO T8 AIVI вміє миттєво перемикатися між режимами прибирання: датчик розпізнавання підлоги, виявивши килим, збільшує потужність всмоктування, а при вологому прибиранні не заїжджає на килим. Максимальна потужність всмоктування DEEBOT OZMO T8 AIVI – 1500 Па, і одного заряду вистачає до 200 хвилин роботи.

Такі додаткові функції, як налаштування віртуальних меж, виявлення килимових покриттів, індивідуальне налаштування графіка прибирання і багаторівневе картографування для багатоповерхових квартир, роблять прибирання будинку максимально зручним.

Також можна окремо придбати станцію автовивантаження сміття, що буде доступно вже цієї осені. Станція всмоктує пил з робота і надсилає на смартфон повідомлення про заповнення мішка, якого вистачає на цілий місяць прибирання.

DEEBOT OZMO T8 AIVI – найбільш високотехнологічний робот з усіх існуючих на ринку. Він оснащений кращими інноваційними технологіями і тепер здатний майже повністю позбавити людину від необхідності прибирання вручну.