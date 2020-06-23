В iPhone з'являться віджети, а AirPods самі перемикатимуться: Apple анонсувала грандіозні зміни

Американська корпорація Apple на всесвітній конференції для розробників WWDC 2020 анонсувала нову версію своєї операційної системи – iOS 14.

Apple вперше провела конференцію в онлайн-режимі: гендиректор компанії Тім Кук виступав у порожньому кінотеатрі, пише HighTech (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Apple повністю переробила взаємодію з домашнім екраном і додала в iOS 14 віджети додатків. Віджети з корисною інформацією розміщуються на домашньому екрані серед іконок додатків. Їхні розміри регулюються вручну – наприклад, можна зробити панель з прогнозом погоди більшою, а годинника – меншою.

Фото apple.com

У iOS 14 додано бібліотеку додатків для організації всіх встановлених програм на пристрої. Програми автоматично організовуються в "Бібліотеці", не потрібно зберігати всі значки на домашньому екрані. Крім цього, їх можна буде переглядати у вигляді списку.

Фото apple.com

В iOS 14 на айфонах з'явиться режим "картинка в картинці" – можна буде одночасно запускати кілька додатків. Наприклад, відеочат та фотогалерею.

В iOS 14 з'являться App Clips – спрощені версії додатків вагою до 10 мегабайт, що завантажуються, як запевняє Apple, всього за кілька секунд. Ці мініверсії великих програм дозволять отримати миттєвий доступ до найпотрібніших функцій.

З'явився новий додаток "Перекладач" (Translate), який призначений для розмов і працює повністю в автономному режимі. Натисніть на значок мікрофона й додаток переведе ваше повідомлення українською мовою. На старті буде доступно 11 мов.

У новій версії "iMessage" буде можливість закріплювати бесіди у верхній частині списку повідомлень, а також встановлювати зображення й емодзі як групові фотографії для бесід.

Нові Memoji в iOS 14 стали ще різноманітнішими: більше варіантів зачісок, головних уборів, масок для обличчя та інших параметрів. У карти додали нові функції, серед яких підтримка велосипедних маршрутів. Під час прокладання велосипедних маршрутів тепер можна враховувати перепади висоти, завантаженість вулиць і наявність сходинок на маршруті.

Фото apple.com

Фото apple.com

AirPods незабаром самі перемикатимуться між пристроями Apple – наприклад, якщо пролунає дзвінок, вони самі перемкнуться з комп'ютера на айфон.

А в AirPods Pro запрацює система просторового звуку, яка відслідковуватиме в просторі руху голови й пристрої, на якому цей звук відтворюється. Так посилюється ефект присутності, що особливо важливо для кіно, серіалів та ігор.

Попередня версія iOS 14 для розробників уже доступна для учасників програми Apple Developer Program, а загальнодоступна бета-версія для користувачів iOS з'явиться наступного місяця. Попередньо, нові програмні функції стануть доступні у вересні в форматі безкоштовного оновлення програмного забезпечення для iPhone 6s і новіших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple представила нову версію телефону iPhone SE.