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В Антарктиді знайшли підводний човен Гітлера: відео

99.7тЧитати матеріал російською

У льодовиках Антарктиди знайшли шокуюче судно за допомогою картографічного сервісу Google Earth. На думку дослідника, це "підводний човен Гітлера".

Блогер опублікував відповідне відео на каналі в YouTube (щоб подивитися, проскольте сторінку до кінця).

Він переглянув зовнішні характеристики субмарин Третього рейху, фотографії яких є в інтернеті, і виявив, що вони схожі.

"Якщо подивитися на верхню частину, то можна звернути увагу на щось забарвлене в сріблястий колір. Структура цього предмета створена штучним шляхом", — зазначив блогер.

В Антарктиді знайшли підводний човен Гітлера: відео
Новини
Стародавні піраміди і військова база: в Антарктиді виявили дивні сліди

Конспірологи переконані в тому, що в Антарктиді розташована таємна база нацистів, на яку їм нібито вдалося втекти після розгрому у Другій світовій війні. Вона начебто перебуває в регіоні Нова Швабія, на який Третій рейх у період із 1939 по 1945 рік висував територіальні претензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, досліджуючи льодовики Антарктики, міжнародна група вчених-геофізиків виявила сліди древніх континентів. Вони встановили, що деякі області Східної Антарктиди пов'язані з древнім суперконтинентом Гондвана.

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Комментарии на сайте не модерированы
Tomas Fan
Tomas Fan
Чё за бред несут эти конспирология? Нибиру, базы 3-го Рейха... Лишь бы отвлечь внимание народа от насущных проблем. Запомните, ИХ ТАМ НЕТ. Фашистов нет в Антарктиде, они все в Кремле!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Развелось бездельников - дегенератов!
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ZHAYVORONOK ANATOLIY
ZHAYVORONOK ANATOLIY
Перестаньте писати Хуйню.
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