Український веброзробник поділився секретами успіху в ІТ

Переможець найбільшого в Україні змагання серед веброзробників DevChallenge-2019, реалізатор міжнародних ІТ-проєктів Сергій Кукунін розповів про секрети успіху у галузі. Він поділився етапами свого шляху до визнання та експертного рівня в ІТ.

За словами Кукуніна, він працює веброзробником понад 11 років. Однак перший дійсно успішний міжнародний проєкт для нього стартував у 2014 році, коли партнер із Лос-Анжелеса Аарон Шифф покликав його у новостворену компанію Matic Insurance Services, Inc. Зараз ця компанія займає провідні позиції в своєму сегменті на ринку нерухомості у США.

"Ми створили діджиталізованого страхового брокера для ринку нерухомості. Matic – це агрегатор, що забезпечує клієнтам вибір найбільш вигіднішої страховки протягом декількох секунд. Matic по API працює з кредитними установами та страховими компаніями", –згадує Кукунін.

Нова послуга виявилася дуже затребуваною. Matic зібрав 16 млн дол. від провідних американських інвесторів, серед яких Anthemis, Clocktower, Fenway Summer, Nationwide Insurance, National General Insurance, Kemper Insurance, Mr. Cooper Mortgage, New Residential Mortgage.

Сьогодні Matic працює з понад 25 страховими компаніями у всіх 50 штатах. У I кварталі 2020 року Matic продавав в середньому 2 тис. нових полісів щомісяця.

Упродовж трьох років Сергій був відповідальним за технічну складову проєкту з автоматизованого пошуку страховок: розробляв технічні рішення, наймав перших інженерів, потім відкривав офіс компанії у Львові, де зараз працює близько 30 розробників.

Тепер Кукунін відповідає за усю технічну складову відомого американського медійного стартапу Spotlight Media LabsInc.

"Ми створили онлайн-платформу для видавництв, де вони можуть продукувати контент та знаходити нову аудиторію. Платформа має вебверсію, додатки для iOS та Android. Видавці отримали новий спосіб монетизації контенту, адже компанія ділиться із ними доходами від онлайн-реклами. Серед них понад 100 партнерів з університетів, більше 50 комерційних газет, зокрема BloombergNews, Reuters, INN, TexasTribune і TexasObserver. Spotlight уклав численні рекламні угоди, зокрема з Disney+", – розповів фахівець.

Торік Сергій переміг у DevChallenge – найбільшому в Україні змаганні серед розробників. Конкурс підтримують технологічні компанії, лідери галузей, зокрема компанія "Vodafone Україна", компанія "Київстар".

Сергій розповідає: перший раунд – відбірковий. У другому треба було розробити дієвий продукт, що ефективно вирішує складну задачу. У 2019 році вона була сформульована так: у країні N є 40 млн абонентів мобільного зв’язку, і кожних 15 хвилин збираються дані про них. Учасники конкурсу мали запропонувати власні способи з’ясувати, із ким конкретний абонент спілкувався найчастіше за визначений період днів.

"На відбірковому турі я витратив цілий день на те, щоб обміркувати, в який спосіб краще вирішити задачу. Цей підхід виправдав себе. Основна відмінність мого коду виявилася у тому, що я замість звичайної бази даних застосував інший продукт, який працює для повнотекстового пошуку і передбачає масштабованість “з коробки”, тому не мусив обходити недоліки баз даних у цьому завданні, як інші учасники", – розповів Сергій.

У фіналі, за його словами, потрібно було доробити завдання з попереднього раунду, розширивши його до нового функціоналу. Первинна цінність програмного коду в тому, наскільки легко із ним буде працювати наступникам. Мабуть, саме те, що у другому раунді Кукунін писав код, забезпечуючи можливість змінювати його, і допомогло йому перемогти.

На правах переможця веброзробник поділився своїм лайфхаком подолання подібних завдань. У конкурсі на реалізацію продукту відводиться 8 годин, тож дуже важливо правильно розпланувати час. Журі не судить про кінцевий продукт за рівнем досконалості однієї складової, має бути загальна картина. Тому Кукунін одразу поділив загальний час на виконання кожного зі сформованих підзавдань. Останню ж годину відвів на те, щоб усе довести до досконалості. І неухильно дотримувався складеного плану.

Сергій Кукунін зізнається: він вважає за потрібне ділитися своїм досвідом з початківцями і вже досвідченими колегами. Тому радо погоджується на запрошення виступати у якості спікера. Він виступав на українських та міжнародних конференціях, зокрема на найбільшій Ruby-конференції в Україні Ruby C.

У нього також є біля десятка наукових публікацій у престижних національних та міжнародних журналах. Зокрема він –співавтор статті про визначення трендів публікацій про штучний інтелект в престижному міжнародному науковому журналі JARDCS з Канзасу, США.

Крім того, він заявляє, що готовий відповісти на запитання і в індивідуальному порядку. І якщо такі виникають – запрошує надсилати їх на його особисту електронну поштову скриньку sergey.kukunin@gmail.com