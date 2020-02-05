Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини техніки і технології

Хакери можуть вкрасти особисті фото та відео: в WhatsApp виявили серйозну вразливість

2.7т
Читати матеріал російською

У месенджері WhatsApp була виявлена уразливість, яка дозволяла хакерам отримувати доступ до приватних файлів користувачів на ПК.

Це з'ясував експерт із кібербезпеки і JavaScript Гал Вейцман, передає Daily Mail. Представники месенджера, який належить Facebook, після публікації експерта заявили, що помилка була виправлена ще в грудні.

Вада програми працювала на Windows і macOS, а також веб-версії WhatsApp Web. Зловмисник міг отримати файли, фотографії та відео користувача, відправивши йому спеціально створене повідомлення. "Жертву" потрібно було змусити клікнути по посиланню-прев'ю.

Новини
Стеження за Android, SMS і дзвінками: топ-5 скандалів Facebook, що обурили світ

Проблема торкалася всіх версій WhatsApp Desktop, старш від 0.3.9309, і виявлялася при спарюванні з WhatsApp for iPhone всіх версій, старших від 2.20.10. Уразливість була виявлена фахівцями компанії PerimeterX, отримала ідентифікатор CVE-2019-18426 і набрала 8,2 бала за шкалою CVSS3.

При цьому WhatsApp стверджує, що невідомо жодного випадку, коли злочинець використовував цю вразливість для злому користувачів програми.

У WhatsApp знайшли проблеми захисту особистих даних

У WhatsApp знайшли проблеми захисту особистих даних

Як писав OBOZREVATEL, раніше засновник соціальної мережі "ВКонтакте" і Telegram Павло Дуров закликав видалити додаток WhatsApp через проблеми з конфіденційністю.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Богдана Васильченко
Теги
Facebook месенджер WhatsApp
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
qwrqwr qrqwr
qwrqwr qrqwr
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!!]]]]] Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини технологій

Топпублікації

Топблоги