Хакери можуть вкрасти особисті фото та відео: в WhatsApp виявили серйозну вразливість

У месенджері WhatsApp була виявлена уразливість, яка дозволяла хакерам отримувати доступ до приватних файлів користувачів на ПК.

Це з'ясував експерт із кібербезпеки і JavaScript Гал Вейцман, передає Daily Mail. Представники месенджера, який належить Facebook, після публікації експерта заявили, що помилка була виправлена ще в грудні.

Вада програми працювала на Windows і macOS, а також веб-версії WhatsApp Web. Зловмисник міг отримати файли, фотографії та відео користувача, відправивши йому спеціально створене повідомлення. "Жертву" потрібно було змусити клікнути по посиланню-прев'ю.

Проблема торкалася всіх версій WhatsApp Desktop, старш від 0.3.9309, і виявлялася при спарюванні з WhatsApp for iPhone всіх версій, старших від 2.20.10. Уразливість була виявлена фахівцями компанії PerimeterX, отримала ідентифікатор CVE-2019-18426 і набрала 8,2 бала за шкалою CVSS3.

При цьому WhatsApp стверджує, що невідомо жодного випадку, коли злочинець використовував цю вразливість для злому користувачів програми.

У WhatsApp знайшли проблеми захисту особистих даних

Як писав OBOZREVATEL, раніше засновник соціальної мережі "ВКонтакте" і Telegram Павло Дуров закликав видалити додаток WhatsApp через проблеми з конфіденційністю.

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