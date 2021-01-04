У Telegram трапився масштабний збій

У понеділок, 4 січня, в месенджері Telegram трапився масовий збій. Його користувачі не могли відправити і отримати повідомлення в декстопній та мобільній версії додатка.

Станом на 14:10 за київським часом зв'язок частково відновився, але месенджер працює з перебоями. Про це говорять дані сервісу Downdetector.

На карті збоїв видно, що проблеми з "Телеграмом" були у користувачів в Україні, Росії, Узбекистані та Білорусі.

Нагадаємо, що 16 грудня в месенджері Telegram стався масовий збій – користувачі не могли відправити і отримати повідомлення.

Раніше 14 грудня масштабний збій стався в роботі сервісів Google по всьому світу. Також 10 грудня о роботі соціальних мереж Facebook і Instagram трапився масштабний збій. Також спостерігаються проблеми з Facebook Messenger.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2021 року в месенджері Telegram можуть з'явитися платні функції.