У Telegram стався збій по всьому світу

В роботі месенджера Telegram ввечері в суботу, 6 червня, стався збій по всьому світу.
Мессенджер "впав" близько 23: 00-23: 05, але відновив роботу трохи більше, ніж через півгодини.
Причини проблем поки невідомі. В Україні користувачі з різних регіонів поскаржилися в соцмережах на збій в роботі Telegram. Не працював як додаток, так і веб-версія месенджера.
У соцмережах користувачі з Росії та Білорусі також повідомили, що не можуть зайти у Telegram. Спочатку вони подумали, що це справа рук влади.
Позже стало известно, что сервис был недоступен для 94% пользователей во всем мире, в том числе и в США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канаде.
Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі
Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі
Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі
Telegram не працює в Україні, Росії та Білорусі
Як писав OBOZREVATEL, раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Вікторія Підгорна запропонувала заборонити Telegram в Україні.
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