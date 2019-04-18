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У роботі сервісів Google стався збій: що відомо

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Користувачі ряду країн заявили про збої в роботі сервісів Google.

Дані про неполадки публікує сервіс Downdetector. Відзначається, що частіше за інших про збої повідомляють жителі США, проблеми спостерігаються і у користувачів з Європи.

У коментарях вони скаржаться на те, що сервіси пошуковика не працюють другу добу. "Нічого не відправляється, що не скачується", — пишуть вони.

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У роботі сервісів Google стався збій

У роботі сервісів Google стався збій

ТСН

Карта збоїв

Карта збоїв

Дані Downdetector

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня збій стався у таких популярних соціальних мережах як Instagram, Facebook і WhatsApp.

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Місце
США
Тег
Google
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