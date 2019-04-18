У роботі сервісів Google стався збій: що відомо

Користувачі ряду країн заявили про збої в роботі сервісів Google.
Дані про неполадки публікує сервіс Downdetector. Відзначається, що частіше за інших про збої повідомляють жителі США, проблеми спостерігаються і у користувачів з Європи.
У коментарях вони скаржаться на те, що сервіси пошуковика не працюють другу добу. "Нічого не відправляється, що не скачується", — пишуть вони.
У роботі сервісів Google стався збій
ТСН
Карта збоїв
Дані Downdetector
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня збій стався у таких популярних соціальних мережах як Instagram, Facebook і WhatsApp.
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