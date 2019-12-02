У Китаї зобов'язали сканувати обличчя під час користування смартфоном

У Китаї всіх громадян зобов'язали сканувати обличчя під час підключення нових мобільних сервісів.

Нововведення запрацювало з 1 грудня цього року. За запевненням влади Китаю, описані заходи спрямовані на захист законних прав та інтересів населення в кіберпросторі, передає ВВС.

Раніше для отримання особистого мобільного номера потрібно було надати посвідчення особи з фотографією. Зараз же у китайців скануватимуть обличчя для повної ідентіфіцікаціі користувача, щоб довести свої дані в мережі.

Водночас ці зміни припали до вподоби не всім китайським громадянам, які скаржилися, що держава збирає все більше особистої інформації. За їхніми словами, постійно відбуваються витоки персональних даних. Людям телефонують незнайомі люди, що звідкілясь дізналися їхні прізвища та адреси.

Зазначимо, що вжиті заходи націлені на боротьбу влади з анонімним використанням інтернету. Так, у 2017 році був ухвалений закон, згідно з яким інтернет-платформи зобов'язали перевіряти особистість користувачів перед розміщенням їхньго контенту.

У Китаї користувачі здебільшого користуються інтернетом через мобільні пристрої. Водночас уряд КНР масштабно використовує відеоспостереження та різні технології розпізнавання осіб за обличчям для контролю за населенням.

Китай

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Державної думи РФ підтримали проєкт закону, який дозволяє владі взяти під контроль інтернет.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram