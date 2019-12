Викликають судоми: Twitter заборонив "гіфки" через цинічну акцію

У соціальній мережі Twitter заборонили використання анімованих картинок PNG (APNG), які можуть викликати судоми у хворих на епілепсію.

Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці компанії.

"Ми хочемо, щоб люди безпечно користувалися Twitter. Тому ми закрили пролом у безпеці, блокуванням будь-яких APNG картинок у нашому сервісі мікроблогів. Це було спрямовано на те, щоб захистити користувачів, які страждають на епілепсію", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що на сайті була виявлена помилка, яка дозволяє користувачам обходити засоби захисту при автоматичному відтворенні, що дає можливість використовувати декілька анімованих зображень формату APNG в одній публікації.

У листопаді недоброзичливці запустили в соцмережі цинічну акцію – використовували хештеги в твітах зі згадуванням Фонду боротьби проти епілепсії, і підставляли в свої публікації анімовані картинки зі стробоскопічним і мерехтливим ефектом, що і викликало судоми.

Існуючі файли APNG, раніше завантажені на сайт, не будуть видалені, але нові завантажити тепер буде неможливо.

Using PNGs for animation is difficult. APNGs are orders of magnitude larger than normal preview images. This can mean a slower app, increased memory use and even crashes. These problems make for an unpleasant Twitter experience, and there's little that can be done to avoid it. https://t.co/IsWwIm6mYz