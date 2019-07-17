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Затоплення Донецька: НП у "ДНР" з'явилося пояснення

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Затоплення торговельного центру "Північний" в окупованому Донецьку можна було б уникнути, якби з шахт, що розташовані поблизу нього, була вчасно відкачана вода.

"Вода з шахт у будь-якому разі виходить, і в будь-якому разі її відкачують", – сказав у коментарі OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру, Заслужений природоохоронець України, еколог Володимир Борейко.

У ТЦ "Північний" в Донецьку відкачують воду

У ТЦ "Північний" в Донецьку відкачують воду

Соцмережі

На його думку, про екологічну катастрофу на окупованих територіях через вихід шахтних вод на поверхню говорити не слід. Як пояснив еколог, головне – приділяти шахтам увагу і в разі необхідності відкачувати з них воду.

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"Яким саме способом відкачувати, принципового значення не має", – додав він.

За словами Борейка, на сьогодні "з якихось шахт, які діють, воду відкачують, з тих, які не діють – не відкачують. Й іноді навіть краще, що не відкачують, бо ця вода дуже забруднена, вона заражає усі водойми, куди вона стікає. Саме тому, з точки зору екології, чим менше шахт працює, тим краще".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Борейко
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини Донбасу екологічна катастрофа
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