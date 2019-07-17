Затоплення Донецька: НП у "ДНР" з'явилося пояснення

Затоплення торговельного центру "Північний" в окупованому Донецьку можна було б уникнути, якби з шахт, що розташовані поблизу нього, була вчасно відкачана вода.

"Вода з шахт у будь-якому разі виходить, і в будь-якому разі її відкачують", – сказав у коментарі OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру, Заслужений природоохоронець України, еколог Володимир Борейко.

У ТЦ "Північний" в Донецьку відкачують воду Соцмережі

На його думку, про екологічну катастрофу на окупованих територіях через вихід шахтних вод на поверхню говорити не слід. Як пояснив еколог, головне – приділяти шахтам увагу і в разі необхідності відкачувати з них воду.

"Яким саме способом відкачувати, принципового значення не має", – додав він.

За словами Борейка, на сьогодні "з якихось шахт, які діють, воду відкачують, з тих, які не діють – не відкачують. Й іноді навіть краще, що не відкачують, бо ця вода дуже забруднена, вона заражає усі водойми, куди вона стікає. Саме тому, з точки зору екології, чим менше шахт працює, тим краще".

Як писав OBOZREVATEL:

Найбільший торговельний центр окупованого Донецька "Північний" затопили шахтні ґрунтові води.

Раніше експерти заявляли, що масове затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує обернутися екологічною катастрофою, коли токсичні води почнуть підніматися на поверхню.

Екологи забили на сполох з приводу "отруєної води" на окупованому Донбасі ще у 2018 році. За деякими даними, 70% джерел питної води на території ОРДЛО вже непридатні для використання.

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