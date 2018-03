Цукерберг за допомогою газет вибачився за скандал із Facebook

Засновник і головний виконавчий директор найбільшої соцмережі Facebook Марк Цукерберг вибачився за витік даних користувачів, опублікувавши в національних газетах Великобританії звернення від свого імені.

Як повідомляє Politico, випуски популярних британських видань у неділю, 25 березня, вийшли з текстом Цукерберга, який займав цілу сторінку. Зокрема, вибачення опубліковані в The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph.

Більше того, вибачення також були розміщені в американських газетах The New York Times, Washington Post і Wall Street Journal.

У тексті Цукерберг попередив користувачів Facebook, що додаток, що використовується Cambridge Analytica і винний у недавньому скандалі, не єдине в своєму роді.

"Ми очікуємо, що є інші", - сказав він, зазначивши, що компанія активно вивчає кожен додаток, що має доступ до великої кількості особистих даних, щоб попередити подальші зливи інформації.

Також Цукерберг пообіцяв, що шкідливі програми, як тільки вони будуть виявлені, будуть видалятися співробітниками мережі.

"Спасибі, що повірили в це співтовариство. Я обіцяю працювати краще для вас", - підсумував засновник Facebook.

Нагадаємо, у світі набирає обертів гучний скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яку підозрюють у збиранні персональних даних із соціальних мереж, зокрема, з Facebook.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше користувачів Facebook закликали піти із соцмережі у зв'язку з недавнім витоком.