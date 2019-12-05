У Києві відбудеться найбільша конференція розробників ігор у Східній Європі

Games Gathering Conference 2019 Kiev - найбільша конференція розробників ігор у Східній Європі пройде 7-8 грудня в Києві, в "Міжнародному Виставковому Центрі".

Цього року Games Gathering набуває воістину грандіозний масштаб - тільки експо зона конференції займе 8000 кв.м. а кількість відвідувачів перевалить за позначку 3000! Games Gathering - це можливість підняти свій професійний рівень і познайомитися з новими бізнес-партнерами, видавцями, інвесторами і сервіс-провайдерами. Це понад 100 лекцій, на яких гуру ігрової індустрії поділяться власним досвідом і розкриють професійні секрети. Це 70 безкоштовних стендів для інді-команд, можливість продемонструвати свій продукт, взявши участь у виставці інді-проектів INDIE BLAST і податися на конкурс ігрових проектів Indie Blast Awards. Це 6 батлів, які пройдуть під керівництвом професіоналів в різних напрямках - від Діджитал-арту до гейм-дизайну. Це величезна кількість експертів індустрії, готових до знайомств з новими роботодавцями, здобувачами та бізнес партнерами ..

Протягом двох днів конференції доповідачі з провідних українських і зарубіжних компаній прочитають лекції за основними напрямками гейм-індустрії: гейм дизайн, програмування, менеджмент, арт, продакшн, аналітика, бізнес, маркетинг, VFX, VR, QA і спеціальний лекційний потік для інді розробників .

Всі доповідачі мають значний досвід в сфері розробки ігор і брали участь у створенні успішних проектів в таких компаніях як Ubisoft, Tencent, Epic Games, Unity, Plarium, Playrix, 4A Games, GSC Game World, Nintendo, Remedy Entertainment, Super Evil Megacorp, Voodoo , Playtika, Gismart і дуже багато інших.

Серед доповідачів будуть відомі особистості: Девід Бревік, President Graybeard Games, Саку Лехтінен, Creative Director Remedy Entertainment / Mainframe Industries, Девід Хельгасон, Founder Unity Technologies, Майкл Мінарік, Game & Economy Designer SuperScale, Мао Сугіяма, BizDev Manager Nintendo.

Також свої доповіді підтвердили Олександр Дончук 4A Games, Ігор Майданівський, Programmer GSC Game World, Іван Ковальов G30, Роберт Бекстром Raw Fury і звичайно ж, чарівний Джама Джурабаев, Senior Concept Artist який розповість як робилися Star Wars.

Детальніше про наших доповідачів і партнерх конференції ви можете дізнатися на сайті.

Що: Games Gathering Conference 2019 Kiev, найбільша конференція розробників ігор у Східній Європі

Де: Київ, "Міжнародний Виставковий Центр" (Броварський проспект, 15)

Коли: 7-8 грудня 2019 року

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