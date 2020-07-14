Spotify офіційно запустять в Україні: названо дату

Spotify офіційно може з'явитися в Україні з 15 липня. Фото ixbt.com.

Шведський сервіс для прослуховування музики Spotify офіційно запуститься в Україні з 15 липня.

Про це свідчить оновлення угоди для користувача, в якій до переліку країн присутності додана Україна, пише ITC.

Зазначається, що українці можуть і так використовувати сервіс, обходячи обмеження за допомогою VPN і підписок в країнах його присутності. Але офіційний запуск зробить його доступним ширшому колу користувачів.

Spotify з 15 липня має офіційно запуститися в Україні itc.ua

В українській версії також відобразилися ціни на підписку, щоправда вони в доларах і повністю відповідають американським. Місячна вартість Spotify Premium (пісні без реклами і офлайн) становить 4,99 долара після 1 місяця безкоштовної пробної версії.

Коштуватиме підписка 4,99 долара itc.ua

Сервіс дозволяє слухати музику не тільки на мобільному пристрої, але і на комп'ютерах, керуючи їм за допомогою смартфона або навпаки.

Також в ньому можна слухати подкасти, дізнаватися про концертах в своєму місті і купувати Мерч деяких виконавців. Spotify можна включити на PlayStation 4 і Xbox One. Крім того в ньому є функція "Радіо", коли алгоритм збирає добірку до обраної пісні, списку плейлиста або альбому.

Spotify з 15 липня має офіційно запуститися в Україні itc.ua

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