Рік безкоштовно: Apple показала стрімінговий сервіс для перегляду фільмів

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук під час щорічної презентації анонсував запуск стрімінгового сервісу для перегляду кіно Apple TV+.

Про це він заявив під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

"Сервіс Apple TV + стартує по всьому світу з 1 листопада і буде доступмен за 5 доларів на місяць на всю сім'ю", - заявив він.

При цьому Кук зазначив, що підписка на сервіс коштує, як оренда одного фільму, а потім зі сцени заявив, що з кожним новим пристроєм буде йти рік підписки безкоштовно.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року о 20:00 почалася щорічна презентація Apple, яка в цьому році пройде під слоганом "By innovation only".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало відомо про великий сюрприз Apple: що покажуть на презентації.

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