Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Огляди

Рік безкоштовно: Apple показала стрімінговий сервіс для перегляду фільмів

1.3т Читати матеріал російською

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук під час щорічної презентації анонсував запуск стрімінгового сервісу для перегляду кіно Apple TV+.

Про це він заявив під час виступу в Театрі імені Стіва Джобса в Купертіно.

Рік безкоштовно: Apple показала стрімінговий сервіс для перегляду фільмів

Новини
Apple презентує світові новий iPhone: всі подробиці і онлайн трансляція

"Сервіс Apple TV + стартує по всьому світу з 1 листопада і буде доступмен за 5 доларів на місяць на всю сім'ю", - заявив він.

При цьому Кук зазначив, що підписка на сервіс коштує, як оренда одного фільму, а потім зі сцени заявив, що з кожним новим пристроєм буде йти рік підписки безкоштовно.

Нагадаємо, 10 вересня 2019 року о 20:00 почалася щорічна презентація Apple, яка в цьому році пройде під слоганом "By innovation only".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що стало відомо про великий сюрприз Apple: що покажуть на презентації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Презентація Apple" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Презентація Apple
Особа
Тім Кук
Місце
США
Тег
Apple
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel