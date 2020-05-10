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10 травня • оновлено в 12:58
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Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі: відповідь на найпопулярніше запитання

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Клавішею Fn можна керувати певними можливостями прямо з клавіатури. Зазвичай вона знаходитися в нижньому лівому кутку, а іноді їх дві: справа і зліва.

Швидше за все, вона відрізняється кольором або шрифтом, такими ж повинні бути і деякі кнопки на клавіатурі. Якщо ви натиснете Fn і будь-яку клавішу такого ж кольору, включиться певна функція, пише yandex.ua.

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

zen.yandex.ua

Так, за допомогою кнопки Fn можна включити і вимкнути такі функції:

  • Fn + F3 - включення вай фай на комп'ютері

  • Fn + F4 - включення сплячого режиму на комп'ютері

  • Fn + F5 - якщо до комп'ютера підключено телевізор або інший монітор, то ця комбінація буде перемикати між екранами

  • Fn + F6 - ця комбінація відключить екран комп'ютера, він стане чорним, але комп'ютер при цьому буде працювати

  • Fn + F7 - ця комбінація вимкне тач пад, область на ноутбуці, яку можна використовувати як мишку

  • Fn + F8 - натискання вимикає звук комп'ютера

  • Fn + F12 - режим scroll lock

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

zen.yandex.ua

Також Fn і клавіші в правому верхньому куті клавіатури можна використовувати при прослуховуванні музики або перегляді відео. Там розташовані значки як на магнітофоні: перемотування, перемикання, стоп і пауза.

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

zen.yandex.ua

У комбінації Fn і стрілок вгору/вниз/вправо/вліво можна збільшити або зменшити гучність, яскравість зображення.

У кожного комп'ютера ці функції можуть відрізнятися і мати різні можливості.

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

Навіщо потрібна клавіша Fn на клавіатурі

zen.yandex.ua

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Автор
Карина Бондаренко
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