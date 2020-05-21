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21 травня • оновлено в 12:34
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Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять

7.7т
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У "Київстар" трапився технічний збій, через який жителі Дніпра, Києва, Мелітополя, Сєвєродонецька, Харкова та інших міст України залишилися без домашнього інтернету.

Орієнтовний термін усунення проблеми – 18:00 21 травня, повідомили в пресслужбі "Київстару". Всім, кому відсутність домашнього інтернету завдала незручностей, у компанії пообіцяли надати компенсацію.

Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні

Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні

"Друзі, сьогодні виникли тимчасові труднощі в роботі домашнього інтернету через аварію. Наші технічні фахівці роблять все можливе, щоб відновити роботу сервісів якомога швидше. Ми розуміємо, як потрібен вам зараз інтернет. Приносимо вибачення за незручності й надамо компенсацію всім, у кого виникли труднощі, які пов'язані з тимчасовим збоєм деяких сервісів", – йдеться в повідомленні "Київстара".

У компанії зазначили, що дотелефонуватися до оператора зараз складно, і попросили ставити всі питання на офіційній сторінці в Facebook. Під публікацією користувачі залишили понад 100 гнівних коментарів.

Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять
Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять
Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять
Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять
Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять
Інтернет від "Київстар" зник по всій Україні: що відомо й коли відновлять

Як писав OBOZREVATEL раніше, 4G зв'язок від "Київстар" з'явився ще в 496 населених пунктах України.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Тег
Київстар
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