Гідні суперники Apple: топ-5 кращих китайських смартфонів

Після появи на ринку Xiaomi і Meizu, а також Huawei і Lenovo, термін "китайський смартфон" поміняв своє початкове значення.

Зараз Huawei P30 Pro або OnePlus 7 є цілком гідними суперниками для загальновизнаних лідерів ринку – тих самих Apple і Samsung.

НВ склало список з п'ять смартфонів маловідомих в Україні брендів, які все ж заслуговують на увагу.

Якщо є бажання заощадити, то цілком можна розглядати недорогі китайські смартфони як альтернативу старим айфонам-самсунгам п'ятирічної давності.

DOOGEE MIX 2 6/128 ГБ

7500 грн

DOOGEE MIX 2 має оригінальний (без перебільшення) безрамковий дизайн. 6-дюймовий екран з високою роздільною здатністю (2160*1080 пікселів), 6 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор ємністю 4000 мАг.

Має відмінну подвійну камеру (16 + 13 МП). Днем знімає цілком гідно.

Якби тут ще NFC додали, ціни б цьому апарату не було. А так – апарат добротний, хоча і не унікальний.

DOOGEE MIX 2 6/128 ГБ Doogee

Leagoo S8 3/32 ГБ

3900 грн

З точки зору начинки це – дуже простенький смартфон, на ринку таких тисячі. І камера досить посередня. І екран при діагоналі 5,7 дюйма має дозвіл лише 1440*720 пікселів.

Але дизайн цієї моделі виділяє її серед десятків конкурентів за ті ж гроші. Дивишся і відразу впізнаєш старий добрий хіт Samsung Galaxy S7 Edge. Він був революцією в свій час. Та й зараз виглядає не сильно застарілим.

У китайському виконанні теж виглядає непогано. У всякому разі, володіючи таким скромним бюджетом, ви навряд чи знайдете щось настільки ж пафосне.

Leagoo S8 3/32 ГБ Leagoo

Elephone P8 Max

4000 грн

Металевий корпус, 5,5-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD і акумулятор ємністю аж 5000 мАч.

З такими характеристиками і такою ціною Elephone P8 Max представляється досить цікавою покупкою. У більш відомих брендів за ці гроші ви і половину цих характеристик не знайдете.

Elephone P8 Max Elephone

Oukitel K3 4/64 ГБ

4400 грн

Ще один нетривіальний "китаєць". І тут доведеться майже слово в слово повторити текст про попередній смартфон. З відзнакою в одній цифрі.

Металевий корпус, 5,5-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD і акумулятор ємністю аж 6000 мАг.

Так, творцям цього смартфона вдалося втиснути в нього акумулятор з епічною ємністю. У зв'язку з чим два дні на одній зарядці для цієї моделі – цілком тривіальна задача.

Oukitel K7 4/64 ГБ

4500 грн

І ще один смартфон під тим же брендом. Модель воістину демонструє міць китайського смартфонобудови. За більш ніж помірні гроші ви отримуєте 8-ядерний процесор MediaTek, підтримку 4G, 6-дюймовий екран з IPS-матрицею і здатністю 2160*1080 пікселів, сканер відбитків пальців, подвійну камеру (13 + 2 МП) з підтримкою портретного режиму і акумулятор ємністю 10 000 мАг! І все це в металевому корпусі.

Апарат претендував би на звання кращого смартфона всіх часів і народів, якби не одне маленьке "але". Його товщина становить 14,5 мм, а вага – 302 г. Але в цьому є свої плюси. Можна ж сказати, що подібно тактичним ручкам, це "два-в-одному". І смартфон, і зброя самооборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї зобов'язали сканувати особи при користуванні смартфоном.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!