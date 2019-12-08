Гідні суперники Apple: топ-5 кращих китайських смартфонів

Після появи на ринку Xiaomi і Meizu, а також Huawei і Lenovo, термін "китайський смартфон" поміняв своє початкове значення.
Зараз Huawei P30 Pro або OnePlus 7 є цілком гідними суперниками для загальновизнаних лідерів ринку – тих самих Apple і Samsung.
НВ склало список з п'ять смартфонів маловідомих в Україні брендів, які все ж заслуговують на увагу.
Якщо є бажання заощадити, то цілком можна розглядати недорогі китайські смартфони як альтернативу старим айфонам-самсунгам п'ятирічної давності.
DOOGEE MIX 2 6/128 ГБ
7500 грн
DOOGEE MIX 2 має оригінальний (без перебільшення) безрамковий дизайн. 6-дюймовий екран з високою роздільною здатністю (2160*1080 пікселів), 6 ГБ оперативної пам'яті. Акумулятор ємністю 4000 мАг.
Має відмінну подвійну камеру (16 + 13 МП). Днем знімає цілком гідно.
Якби тут ще NFC додали, ціни б цьому апарату не було. А так – апарат добротний, хоча і не унікальний.
DOOGEE MIX 2 6/128 ГБ
Doogee
Leagoo S8 3/32 ГБ
3900 грн
З точки зору начинки це – дуже простенький смартфон, на ринку таких тисячі. І камера досить посередня. І екран при діагоналі 5,7 дюйма має дозвіл лише 1440*720 пікселів.
Але дизайн цієї моделі виділяє її серед десятків конкурентів за ті ж гроші. Дивишся і відразу впізнаєш старий добрий хіт Samsung Galaxy S7 Edge. Він був революцією в свій час. Та й зараз виглядає не сильно застарілим.
У китайському виконанні теж виглядає непогано. У всякому разі, володіючи таким скромним бюджетом, ви навряд чи знайдете щось настільки ж пафосне.
Leagoo S8 3/32 ГБ
Leagoo
Elephone P8 Max
4000 грн
Металевий корпус, 5,5-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD і акумулятор ємністю аж 5000 мАч.
З такими характеристиками і такою ціною Elephone P8 Max представляється досить цікавою покупкою. У більш відомих брендів за ці гроші ви і половину цих характеристик не знайдете.
Elephone P8 Max
Elephone
Oukitel K3 4/64 ГБ
4400 грн
Ще один нетривіальний "китаєць". І тут доведеться майже слово в слово повторити текст про попередній смартфон. З відзнакою в одній цифрі.
Металевий корпус, 5,5-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD і акумулятор ємністю аж 6000 мАг.
Так, творцям цього смартфона вдалося втиснути в нього акумулятор з епічною ємністю. У зв'язку з чим два дні на одній зарядці для цієї моделі – цілком тривіальна задача.
Oukitel K7 4/64 ГБ
4500 грн
І ще один смартфон під тим же брендом. Модель воістину демонструє міць китайського смартфонобудови. За більш ніж помірні гроші ви отримуєте 8-ядерний процесор MediaTek, підтримку 4G, 6-дюймовий екран з IPS-матрицею і здатністю 2160*1080 пікселів, сканер відбитків пальців, подвійну камеру (13 + 2 МП) з підтримкою портретного режиму і акумулятор ємністю 10 000 мАг! І все це в металевому корпусі.
Апарат претендував би на звання кращого смартфона всіх часів і народів, якби не одне маленьке "але". Його товщина становить 14,5 мм, а вага – 302 г. Але в цьому є свої плюси. Можна ж сказати, що подібно тактичним ручкам, це "два-в-одному". І смартфон, і зброя самооборони.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Китаї зобов'язали сканувати особи при користуванні смартфоном.
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