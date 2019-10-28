Apple презентувала нові навушники AirPods Pro: як вони виглядають і скільки коштуватимуть

У понеділок, 28 жовтня, компанія Apple представила преміум-версію бездротових навушників AirPods, які завоювали популярність у всьому світі.

Нова модель з'явиться в продажу в середу, 30 жовтня, передає CNN. Ціна на них стартує з $249 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новинe до кінця).

AirPods Pro відрізняються вдосконаленою технологією шумозаглушення, гнучкими вушними вкладками, які найкраще підходять для вух користувача, і режимом прозорості, який дозволяє клієнтам слухати музику, при цьому ще слухаючи навколишнє середовище.

Apple представила навушники AirPods Pro Apple

Apple представила навушники AirPods Pro Apple

Apple представила навушники AirPods Pro Apple

Apple представила навушники AirPods Pro Apple

Apple представила навушники AirPods Pro Apple

Також навушники мають функцію обміну аудіо, який дозволяє користувачам синхронізуватиcz з другою парою AirPods, щоб слухати ту ж пісню або дивитися той самий фільм із другом.

Своє рішення випустити нові навушники завчасно в Apple пояснили феноменальним попитом на AirPods.

Apple представила навушники AirPods Pro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на щорічній презентації Apple презентували смартфон iPhone 11.

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