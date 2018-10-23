МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини техніки і технології

В Apple розкрили один з важливих секретів iPhone

2.3тЧитати матеріал російською

Букви в назвах моделей iPhone найчастіше нічого не означають.

Про це заявиввіце-президент з маркетингу компанії Apple Філ Шиллер виданню Engadge.

Apple давала пояснення назв своїх моделей всього кілька разів. На презентації iPhone 3GS в 2009 році Шиллер заявив, що буква S означає "speed" ("швидкість").

Після виходу iPhone 4S в 2011 році гендиректор Apple Тім Кук сказав, що на цей раз S розшифровується як Siri. Це голосовий помічник, який вперше був вбудований в функціонал iPhone 4S.

В Apple розкрили один з важливих секретів iPhone
Новини
Нагадує iPhone 7: чим порадують покупців нові iPad Pro

Для моделей 5C, 5S і 6S Appleне давалажодних пояснень.

Букви в назві iPhone SE,що вийшов в 2016 році,знову розшифрував Філ Шиллер.Вони означають "Special Edition" ("спеціальна версія").

Букви в назвах останніх моделей айфонів - XS і XR, як каже Шиллер, не значать нічого.Однак він зізнався, що особисто йому вони нагадують про автомобілі, тому що автовиробники нерідко використовують букви S і R в назвах моделей дорогих спорткарів.

Як повідомлявOBOZREVATEL, стало відомо, чому в Україні завищені ціни на iPhone.

Об'єкт
iPhone Apple
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги