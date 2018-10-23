В Apple розкрили один з важливих секретів iPhone

Букви в назвах моделей iPhone найчастіше нічого не означають.

Про це заявиввіце-президент з маркетингу компанії Apple Філ Шиллер виданню Engadge.

Apple давала пояснення назв своїх моделей всього кілька разів. На презентації iPhone 3GS в 2009 році Шиллер заявив, що буква S означає "speed" ("швидкість").

Після виходу iPhone 4S в 2011 році гендиректор Apple Тім Кук сказав, що на цей раз S розшифровується як Siri. Це голосовий помічник, який вперше був вбудований в функціонал iPhone 4S.

Для моделей 5C, 5S і 6S Appleне давалажодних пояснень.

Букви в назві iPhone SE,що вийшов в 2016 році,знову розшифрував Філ Шиллер.Вони означають "Special Edition" ("спеціальна версія").

Букви в назвах останніх моделей айфонів - XS і XR, як каже Шиллер, не значать нічого.Однак він зізнався, що особисто йому вони нагадують про автомобілі, тому що автовиробники нерідко використовують букви S і R в назвах моделей дорогих спорткарів.

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