Смертоносні стихійні лиха: названі наслідки зміни клімату

Зміна клімату через діяльність людини значно посилить опади і зливовий стік, що призведе до масштабних повеней.

Про це повідомили на сайті EurekAlert!. Такого висновку дійшли вчені Колумбійської школи інженерних і прикладних наук (США), коли досліджували, як глобальне потепління впливає на частоту смертоносних стихійних лих, таких як ураган "Флоренс" і тропічний шторм "Мангхут".

Вчені проаналізували показники опадів і стоків, отриманих з баз даних Global Runoff Data Centre та Global Summary of the Day. Так, в останні роки зросла кількість сильних дощів і об'єми зливових стоків, які все частіше доходять до екстремальних позначок.

Більше того, зміни у зливових стоках виявилися різкішими, ніж для опадів. Ця невідповідність виникає через відмінності у землекористуванні, керуванні водними ресурсами та наявності рослинного покриву.

Згідно з висновками американських вчених, результати дослідження допоможуть розробити нову систему керування водними ресурсами в умовах мінливого клімату і уникнути частих повеней.

У майбутньому фахівці виявили бажання вивчати, як на інтенсивність опадів впливають термодинамічні фактори і динаміка атмосфери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертоносний ураган "Флоренс "сформувався над Атлантикою 31 серпня 2018 року і накрив узбережжя Північної Кароліни 14 вересня. Тоді загинуло 13 осіб.

Ураган "Мангхут" утворився 7 вересня 2018 року, а 17 вересня накривФіліппіни, В'єтнам і південь Китаю, в результаті загинуло 134 особи.