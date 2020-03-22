З якого матеріалу краще брати смартфон: плюси і мінуси всіх варіантів

В сучасних смартфонах присутня величезна кількість непотрібних функцій і наворотів, на які ведуться довірливі покупці, при цьому не звертаючи уваги на дійсно важливі фактори.
Поговоримо про матеріали, з яких виготовлені корпусу ваших телефонів і визначимо кращий з наявного на сьогодні.
Метал
Почнемо наш огляд матеріалів корпусу для смартфона з розгляду плюсів і мінусів металу.
Приклад металевого смартфона
У такому вигляді телефон виглядає як дорогий апарат. Навіть самий бюджетний Xiaomi, одягнений в ці "обладунки", дасть фору будь-якому пластиковому iPhone або Samsung.
Переваги
"Зовнішність". Виглядає дорого. Виглядає як пристрій, який не соромно показати своєму другу- "олігархові", який ходить з "стареньким" кнопковим Vertu.
Теплопровідність. Можна віднести до плюсів і те, що метал охолоджує. У спекотний літній день саме те! Будь-яку ділянку вашого тіла можна буде охолодити за лічені секунди.
Недоліки
Деформація. Метал, на жаль, гнеться. Бачили, як багато хто носить свої "розумні" телефони в задній кишені штанів? Досить один раз так присісти - і вашому девайсу "кришка". З iPhone колись була подібна історія, коли Apple зробила свої "революційні" пристрою ще тонше, і це вийшло їм боком.
Поганий сигнал. Радіохвилі не можуть пробитися крізь металеву оболонку. Ті ж iPhone одного разу зіткнулися з цим неприємним явищем. Та й Samsung свого часу не уникли аналогічної ситуації. І це ми не говоримо про неможливість реалізації бездротової зарядки в такому корпусі.
Теплопровідність. Вам не здалося - це ще і мінус, адже метал в процесі може нагрітися настільки, що вам можна буде викидати плиту і сковорідку, щоб смажити яєчню. Ми, звичайно, жартуємо, але це недалеко від істини.
Висновок: телефон модний, але проблемний.
Пластик
Смартфони з пластика можуть бути ...
Приклад пластикового смартфона
... різнокольоровими і вигнутими. Звичайно, вони дешеві. Але при цьому дорогі. Парадокс.
Переваги
Ціна. Дешеві у виробництві.
Міцність. Пластик, доповнений іншим матеріалом, робить смартфон практично невбиваним.
Хороший сигнал. Радіохвилі вільно проходять крізь пластик, незалежно від його товщини.
Колірна палітра. Хочете рожевий телефон? А сіробуромалиновий? – Будь-яка примха за ваші гроші недоліки.
"Зовнішність". Виглядає непрезентабельно.
Тактильні відчуття. В руках відчувається якось буденно.
Брудниться. Згодом може навіть поміняти колір, просто пробувши якийсь час у кишенях джинсів.
Як підсумок: дешево, але сердито.
Скло - межа мріянь?
Скло…
Приклад скляного смартфона
... б'ється. Воно крихке. Але яке гарне! Що тут ще додати?
Переваги
Хороший сигнал. Радіохвилях дорога відкрита!
Розкішний дизайн. Зробити шедевр, приголомшливий уми, з таким матеріалом представляється легко.
Тактильні відчуття. В руках скляний апарат відчувається як щось преміальне. Їм також можна охолодити долоні і тіло.
Недоліки
Б'ється.
Дряпається.
Ковзає в руках.
Мобільний телефон, виконаний зі скла, як дорога ваза: якщо він одного разу розіб'ється, ти потім його вже не склеїш. Тому з ним потрібно бути гранично обережним завжди.
В кінці наша вам маленька порада: купуйте для "братів наших менших" чохли і захисні стекла. Це збереже вам купу грошей і нервів, а їм – життя. І навіть з таким захистом будьте гранично уважні і цінуйте те, що знаходиться в ваших руках.
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