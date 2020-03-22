З якого матеріалу краще брати смартфон: плюси і мінуси всіх варіантів

В сучасних смартфонах присутня величезна кількість непотрібних функцій і наворотів, на які ведуться довірливі покупці, при цьому не звертаючи уваги на дійсно важливі фактори.

Поговоримо про матеріали, з яких виготовлені корпусу ваших телефонів і визначимо кращий з наявного на сьогодні.

Метал

Почнемо наш огляд матеріалів корпусу для смартфона з розгляду плюсів і мінусів металу.

Приклад металевого смартфона

У такому вигляді телефон виглядає як дорогий апарат. Навіть самий бюджетний Xiaomi, одягнений в ці "обладунки", дасть фору будь-якому пластиковому iPhone або Samsung.

Переваги

"Зовнішність". Виглядає дорого. Виглядає як пристрій, який не соромно показати своєму другу- "олігархові", який ходить з "стареньким" кнопковим Vertu.

Теплопровідність. Можна віднести до плюсів і те, що метал охолоджує. У спекотний літній день саме те! Будь-яку ділянку вашого тіла можна буде охолодити за лічені секунди.

Недоліки

Деформація. Метал, на жаль, гнеться. Бачили, як багато хто носить свої "розумні" телефони в задній кишені штанів? Досить один раз так присісти - і вашому девайсу "кришка". З iPhone колись була подібна історія, коли Apple зробила свої "революційні" пристрою ще тонше, і це вийшло їм боком.

Поганий сигнал. Радіохвилі не можуть пробитися крізь металеву оболонку. Ті ж iPhone одного разу зіткнулися з цим неприємним явищем. Та й Samsung свого часу не уникли аналогічної ситуації. І це ми не говоримо про неможливість реалізації бездротової зарядки в такому корпусі.

Теплопровідність. Вам не здалося - це ще і мінус, адже метал в процесі може нагрітися настільки, що вам можна буде викидати плиту і сковорідку, щоб смажити яєчню. Ми, звичайно, жартуємо, але це недалеко від істини.

Висновок: телефон модний, але проблемний.

Пластик

Смартфони з пластика можуть бути ...

Приклад пластикового смартфона

... різнокольоровими і вигнутими. Звичайно, вони дешеві. Але при цьому дорогі. Парадокс.

Переваги

Ціна. Дешеві у виробництві.

Міцність. Пластик, доповнений іншим матеріалом, робить смартфон практично невбиваним.

Хороший сигнал. Радіохвилі вільно проходять крізь пластик, незалежно від його товщини.

Колірна палітра. Хочете рожевий телефон? А сіробуромалиновий? – Будь-яка примха за ваші гроші недоліки.

"Зовнішність". Виглядає непрезентабельно.

Тактильні відчуття. В руках відчувається якось буденно.

Брудниться. Згодом може навіть поміняти колір, просто пробувши якийсь час у кишенях джинсів.

Як підсумок: дешево, але сердито.

Скло - межа мріянь?

Скло…

Приклад скляного смартфона

... б'ється. Воно крихке. Але яке гарне! Що тут ще додати?

Переваги

Хороший сигнал. Радіохвилях дорога відкрита!

Розкішний дизайн. Зробити шедевр, приголомшливий уми, з таким матеріалом представляється легко.

Тактильні відчуття. В руках скляний апарат відчувається як щось преміальне. Їм також можна охолодити долоні і тіло.

Недоліки

Б'ється.

Дряпається.

Ковзає в руках.

Мобільний телефон, виконаний зі скла, як дорога ваза: якщо він одного разу розіб'ється, ти потім його вже не склеїш. Тому з ним потрібно бути гранично обережним завжди.

В кінці наша вам маленька порада: купуйте для "братів наших менших" чохли і захисні стекла. Це збереже вам купу грошей і нервів, а їм – життя. І навіть з таким захистом будьте гранично уважні і цінуйте те, що знаходиться в ваших руках.

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