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3 грудня • оновлено в 06:47
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З'явилося нове зображення Юпітера: вражаючі фото

2.1т
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Міжпланетна станція "Юнона", яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю нове зображення цієї планети.

Фото було зроблено одразу після зближення з планетою 3 листопада, повідомляє NASA (щоб подивитися фото, доскролльте докінця).

Апарат зняв південну півкулю планети, коли перебував на відстані 104,6 тисячі кілометрів від піку хмар Юпітера. На фото видно потужні циклони біля полюса, а також область хаотичних хмар, що розташовується між помаранчевою смугою і полярним регіоном.

NASA

NASA

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"Юнона" прибула на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Вона пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки. Після завершення роботи зонд буде знищено.

Юпітер

Юпітер

NASA

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Це був заключний етап перед першими льотними випробуваннями третього ступеня "Циклону-4". Ракета буде працювати безпосередньо в космосі та виводити супутники в цільову точку.

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Автор
Гліб Іванов
Тег
NASA
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