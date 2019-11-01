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1 листопада • оновлено в 05:15
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/ наука

Зовсім скоро: світові напророкували страшний потоп

1.5т Читати матеріал російською

У найближчі 80 років у світі може статися потоп, що змусить мільярд людей, які живуть в районах, розташованих не більше ніж на 10 метрів вище рівня моря, покинути свої будинки.

Про це повідомили автори дослідження в журналу Nature. Рівень Світового океану повинен піднятися мінімум на 50 см. Це станеться навіть у разі припинення викидів парникових газів.

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У гіршому випадку рівень моря підніметься на два метри, що призведе до затоплення територій, де живуть мільйони людей.

Вже в 2050 році деякі райони на планеті будуть не рідше разу на рік схильні до серйозних повеней

У найближчі роки Мальдіви і Маршаллові острова можуть опинитися під водою.

Світу загрожує потоп

Світу загрожує потоп

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що світу загрожує катастрофа через ядерні відходи.

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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Лепят хрень, покажите карту "потопов" ...
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