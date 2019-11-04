Вважалося неможливим: вчені зробили вражаюче відкриття у вивченні космосу

Професор астрономії Університету штату Огайо Тодд Томпсон спільно з групою вчених виявив в Чумацькому Шляху новий клас чорних дір.

Астрономи вирахували, що їх маса менша від тієї, яка вважалася можливою раніше. Про це повідомляє The Independent.

Експерти впевнені, що маса чорної діри повинна бути більш ніж в п'ять разів більша за масу Сонця. А маса нової ж чорної діри тільки в 3,3 рази більше його.

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Повідомляється, що зараз це найменша чорна діра в Чумацькому Шляху.

"Якби ми могли відкрити новий вид чорних дір, то це дало б більше інформації про те, які зірки вибухають, а які ні, які утворюють чорні діри, а які – нейтронні зірки. Це відкриває нову область досліджень", – зазначив Томпсон.

Відзначимо, що чорні діри мають надпотужну гравітацію, вони формуються, коли зірки вмирають, стискаються і вибухають. А нейтронні зірки – це залишки вимерлих зірок, їх маса не повинна перевищувати в 2,5 рази масу Сонця.

Чорні діри independent.co.uk

Чорні діри independent.co.uk

Чорні діри independent.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося перше в історії фото чорної діри. Вона розташована в центрі галактики M87.

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