Виявлено радіаційну небезпеку нового iPhone

Радіаційне випромінювання від iPhone 11 Pro більш ніж удвічі перевищує межу, встановлену Федеральною комісією зі зв'язку США (FCC).

Інженери Penumbra Brands, які проводили дослідження нового флагманського смартфона компанії Apple, дійшли висновку, що він може бути небезпечний для споживача, пише "Новое время" з посиланням на BGR.

iPhone 11 Pro Pixabay

Під час тестування iPhone 11 Pro розташували приблизно в 5 мм від манекена. У лабораторії радіочастотного опромінення виявили, що вплив радіації може бути ще серйознішим, якщо телефон лежить у кишені.

"Користувачі мобільних телефонів мають бути стурбовані впливом радіочастотного випромінювання. Тестування показує, що iPhone 11 Pro потенційно може більш ніж удвічі перевищувати безпечні показники FCC", – зазначив технічний директор Penumbra Brands Райан МакКогі.

В FCC сертифікацію проходять пристрої, випромінювання від яких не перевищує 1,6 Вт/кг. Але у випадку з iPhone 11 Pro такий показник, за даними незалежної лабораторії, становить 3,8 Вт/кг.

Федеральна комісія звернула увагу на дослідження і провела повторне тестування iPhone 11 Pro. За його результатами, в деяких випадках смартфон показав легке підвищення встановленої межі, але за звичайних сценаріїв використання він не становить небезпеки для здоров'я.

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