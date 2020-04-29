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29 квітня • оновлено в 16:26
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Величезний астероїд летить до Землі: онлайн-трансляція

1.7т
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В мережі почали онлайн-трансляцію польоту астероїда 1998 OR2, який 29 квітня пролетить на близькій відстані біля Землі.

Відео трансляція йде YouTube запустив науково-дослідний центр NASA.

У середу, 29 квітня, астероїд наблизиться до нашої планети на безпечну відстань в 6,2 мільйона кілометрів, що в 16 разів більше відстані від Землі до Місяця. Наступного разу космічне тіло наблизиться до Землі за 2079 році. І тоді астероїд буде на відстані в 3,5 рази ближче до планети.

Величезний астероїд летить до Землі

Величезний астероїд летить до Землі

За попередніми даними вченим діаметр астероїда складає від 1,5 до 4,1 км. До Землі він мчить на швидкості приблизно 8,7 км в секунду (31 320 км/год).

Астероїд настільки великий, що його можна буде спостерігати навіть через невеликі телескопи. Найближче до Землі астероїд 1998 OR2 приблизиться 29 квітня, о 09:56 за Гринвічем (11:56 за Києвом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA готується нанести кінетичний удар по астероїду Didymos B для перевірки можливості запобігання можливих катастроф в майбутньому.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
космос NASA
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Что бы астероид не прилетел в бестолковку, всем украинцам рекомендуется не снимать защитные кастрюли.
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