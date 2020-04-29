Величезний астероїд летить до Землі: онлайн-трансляція

В мережі почали онлайн-трансляцію польоту астероїда 1998 OR2, який 29 квітня пролетить на близькій відстані біля Землі.

Відео трансляція йде YouTube запустив науково-дослідний центр NASA.

У середу, 29 квітня, астероїд наблизиться до нашої планети на безпечну відстань в 6,2 мільйона кілометрів, що в 16 разів більше відстані від Землі до Місяця. Наступного разу космічне тіло наблизиться до Землі за 2079 році. І тоді астероїд буде на відстані в 3,5 рази ближче до планети.

Величезний астероїд летить до Землі

За попередніми даними вченим діаметр астероїда складає від 1,5 до 4,1 км. До Землі він мчить на швидкості приблизно 8,7 км в секунду (31 320 км/год).

Астероїд настільки великий, що його можна буде спостерігати навіть через невеликі телескопи. Найближче до Землі астероїд 1998 OR2 приблизиться 29 квітня, о 09:56 за Гринвічем (11:56 за Києвом).

Як повідомляв OBOZREVATEL, NASA готується нанести кінетичний удар по астероїду Didymos B для перевірки можливості запобігання можливих катастроф в майбутньому.

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