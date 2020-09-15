Вчені знайшли ознаки "життя" на Венері

Вченим вдалося виявити в атмосфері Венери рідкісну хімічну сполуку, яка може вказувати на існування живих мікроогранізмів.

Про серйозний прорив міжнародна група дослідників під керівництвом професора Університету Кардіффа Джейн Грівз заявила на пресконференції 13 вересня, пише Російська служба ВВС.

Знайдена речовина називається фосфін (гідрид фосфору, PH₃) – безбарвний отруйний газ, який вкрай рідко зустрічається в природних умовах.

На Землі його в основному отримують в результаті хімічної реакції на виробництві. Також фосфін виділяється при ударі блискавки і в результаті вулканічної активності, проте в дуже невеликих кількостях, в той час як на Венері виявлені значні запаси цього газу.

На підставі цих даних учені висунули гіпотезу про існування мікроорганізмів. Вони пояснили, що природним шляхом в таких кількостях фосфін може бути отриманий в результаті життєдіяльності бактерій, які живуть в безкисневому середовищі.

Дослідники перевірили всі можливі інші пояснення, але прийшли до висновку, що саме біологічне походження газу є найбільш вірогідним.

"Ми проводили експеримент з чистої цікавості – просто щоб випробувати можливості такого потужного телескопа, як JCMT. Я думала, нам вдасться виключити можливість найекстремальніших варіантів – на кшталт того, що хмари просто кишать живими організмами. Але коли ми отримали перші вказівки на наявність в фосфіну, це був шок", – розповіла Грівз.

Вчені підкреслили, що це тільки свідчення, а не докази. Не виключено, що у фосфіну є якесь інше, невідоме їм походження.

Підтвердити або спростувати теорію можна буде тільки після відправки до Венери спеціальної космічної місії. Найближча з них може стартувати в 2026-2031 роках. В її складі будуть орбітальний супутник, посадковий апарат і "мала довгоживуча станція".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені підтвердили наявність в космосі схожою на Землю екзопланети Proxima b. Вона обертається навколо найближчої до нашої Сонячної системи зірки – червоного карлика Проксіма Центавра.

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