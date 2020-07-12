Вчені з Британії раптом оцінили антисептик, створений в СРСР

Антисептик СРСР виявився безпечнішим для навколишнього середовища і людини, ніж багато інших популярних препаратів. Ілюстративне фото

Вчені з Університету Манчестера, Великобританія, оцінили сильні сторони і назвали перспективним застосування створеного в СРСР антисептика мірамістину.

Так, даний антисептик виявився безпечнішим для навколишнього середовища і людини, ніж багато інших популярних препаратів, при тому, що він має широкий спектр дії і активний проти коронавірусів, йдеться в статті в FEMS Microbiology Reviews.

Зокрема, мірамістин є менш токсичним для клітин людини і здатен до біорозпаду (біорозпад мірамістину досягає 88-93%). Для порівняння, молекули багатьох інших антисептиків містять ароматичні хлоровані структури, які можуть залишатися в навколишньому середовищі десятиліттями і бути токсичними для риб, водоростей і рослин.

Мірамістин здатен пригнічувати вірус грипу, коронавіруси, аденовіруси, ВІЛ, ВПЛ, грибки кандида, аспергіли, бактерії стафілокок, гонокок, клебсієлу та інші.

Як зазначають вчені, мірамістин було створено в роки холодної війни, в 1980-х, у межах космічної програми. Він застосовується в країнах колишнього СРСР і зараз.

"Мірамістин не помічають на Заході, але він може мати переваги з точки зору практики і впливу на навколишнє середовище. ...На жаль, у сучасних антисептиків є недоліки. Наприклад, відбілювач сприяє загостренню астми. Багато з них не активні проти коронавірусів", – зазначив провідний автор дослідження Алі Османов.

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