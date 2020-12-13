Вчені вирахували, коли згасне Сонце

Вчені за допомогою комп'ютерного моделювання визначили, що Сонячна система перестане існувати через 100 мільярдів років. Це набагато менше, ніж вважалося раніше.

До такого висновку прийшли астрономи з університету Каліфорнії, Каліфорнійського технологічного інституту і університету Мічигану. Дослідження фахівців було опубліковано в The Astronomical Journal.

Так, завдяки цифровій моделі вчені з'ясували, що стане з планетами Сонячної системи, коли зірка спочатку перетвориться на червоного гіганта і поглине найближчі об'єкти, включаючи Землю, а потім стане білим карликом і втратить половину своєї маси.

За словами астрономів, через втрату Сонцем маси орбіти планет-гігантів стануть набагато ширшими і стануть нестабільними, що спровокує "розхитування" Сонячної системи.

Протягом 30 мільярдів років її залишать Сатурн і Юпітер, а потім, у наступні 100 мільярдів років, – решта планет.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 14 грудня 2020 роки відбудеться сонячне затемнення. На думку астрологів, це явище здатне вплинути на долю всіх людей Землі.